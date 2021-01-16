مسحوق رهيب من العطار استخدميه مرتين فقط لتطويل شعرك 5 سم أسبوعياً، تعاني الكثيرات منا من مشاكل متعددة في الشعر ولكن المشكلة الأصعب دائما هي تطويل الشعر بسرعة وعلاج تساقطه، حيث أن نمو الشعر بسرعة هام للغاية حتى تستطيعين قص الأطراف باستمرار وتجنب التقصف والتلف، ولذلك ترغب العديد من الفتيات في زيادة طول الشعر باستمرار حتى لا يؤثر قص الأطراف مظهر الشعر أو طوله المعتاد، لذلك أتينا لك اليوم بمسحوق من العطار يتكون من خليط من المواد الطبيعية تستخدميه مرتين فقط في الأسبوع، لا تحتاج هذه الخلطة لغسل الشعر لأنها تستخدم مع الشامبو وتمنح شعرك زيادة في معدل الطول قد تصل إلى 5 سم كل أسبوع.

خلطة تطويل الشعر بسرعة وعلاج التساقط نهائياً

هذا المسحوق كما ذكرنا يتكون من عناصر طبيعية خالصة يمكنك احضارها من أحد محال العطارة، استعمليه فقط على سبيل التجربة لمدة أسبوع أو استمري عليه لمدة شهر إذا كنت من أصحاب الشعر المجعد، ويمكنك أن تخبرينا بالنتيجة في التعليقات رغم أن النتيجة معروفة مسبقاً بناء على تجربة الكثير من الفتيات، زيادة في طول الشعر ليس لها مثيل بالاضافة إلى تكثيف مدهش لخصلات الشعر الخفيف ومنع لسقوط الشعر تماماً، تتكون الخلطة من فنجان ونصف من الشامبو الخاص بك وينبغي أن يكون من نوع جيد، بالاضافة إلى المسحوق الذي ستقومين بإحضار مكوناته من العطار وهي:

1 ملعقة صغيرة من مطحون القرفة.

1 ملعقة من الحمص المطحون.

1 ملعقة من القرنفل المطحون.

1 ملعقة من زهور البابونج.

1 ملعقة من نبات الخزامي المطحون.

1 ملعقة من مطحون ورق السدر.

نصف ملعقة من من الزنجبيل المطحون

طريقة تحضير واستخدام الخلطة

يتم إضافة كافة العناصر السابق ذكرها في وعاء مع إضافة أقل من ربع فنجان صغير من الماء، يتم تقليب المكونات حتى يتم الحصول على عجين، يتم إضافة مقدار الشامبو إلى الوعاء قبل أن يتماسك العجين ويتم تقليب المكونات برفق حتى يتجانس الشامبو مع مكونات العجين، وبعد التأكد من تجانس الخليط بشكل جيد يتم وضعه في زجاجة شامبو فارغة من النوع الزجاجي أو البلاستيك الشفاف، ثم يتم تغطية الزجاجة بواسطة قماشة سوداء اللون والاحتفاظ بها لمدة 7 أيام دون أن تستخدميها، وعند الاستخدام قومي برج الزجاجة جيدا وقومي بترطيب شعرك بالماء الدافئ ثم استخدمي الخلطة مع تدليك فروة الرأس بواسطة حركات دائرية، اتركي الشامبو لمدة لا تقل عن 7 دقائق على شعرك قبل شطفه بالماء الفاتر.