أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعددت أصناف أطباق الحلويات في جميع دول العالم وبالرغم من ذلك ما زالت البسبوسة من أكثر الحلويات تفضيلاً للجميع ويُقبل عليها كل أفراد الأسرة وهذا الشيء الذي شجع معظم مطابخ الدول المختلفة إلى التنوع في تحضير البسبوسة بإدخال مكونات جديدة لتصبح متجددة وذو مذاق رائع يصنف حسب تفضيلات كل شخص بما يرغب من المكونات التي يرغب في إضافتها وأصبحت بعيدة كل البعد عن الطريقة التقليدية. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكونات البسبوسة بالزبادي: كوبان من السميد الخاص بالمعجنات

كوبان من الزبادي.

نصف كوب من السمنة السائلة

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من جوز الهند المبشور.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين من القشطة.

مكسرات من الفستق والبندق للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي تحضير طبق عجن المكونات ونضع فية السميد ويجب نخل السميد أولاً. ثم نضع السمنة ونقلبهم بإستخدام اليدين جيداً حتى تصبح العجينة ذو ملمس خشن. ثم إضافة باقي المكونات السكر والبيكنج باودر وجوز الهند والزبادي والعسل ونستمر بالعجن جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة ولينة. نحضر صينية صغيرة الحجم ونقوم بتجهيزها ودهن الصينية بالسمنة. ثم نقوم برش الصينية بالدقيق بشكل بسيط. ثم نقوم بوضع عجينة البسبوسة ونضعها بالفرن الذي سبق تجهيزه من قبل لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تنضج جيداً. وعند النضج نقوم بإخراجها من الفرن ونضع القطر بارداً وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم. طريقة تحضير قطر البسبوسة: طريقة تحضير البسبوسة بالزباديطريقة تحضير قطر البسبوسة: تحضير إناء ونضع به كوب من الماء وكوب آخر من السكر الناعم ونضعهم على النار حتى يغلي ثم نضع ملعقة من عصير الليمون وملعقة أخرى من ماء الورد وعند الغليان نطفئ النار ونتركه حتى يبرد وبعد أن يصبح بارداً نضعه على البسبوسة عند خروجها من الفرن مباشرةً لذلك يجب تحضيره قبل وضع البسبوسة في الفرن حتى يبرد. الوسوم

تعددت أصناف أطباق الحلويات في جميع دول العالم وبالرغم من ذلك ما زالت البسبوسة من أكثر الحلويات تفضيلاً للجميع ويُقبل عليها كل أفراد الأسرة وهذا الشيء الذي شجع معظم مطابخ الدول المختلفة إلى التنوع في تحضير البسبوسة بإدخال مكونات جديدة لتصبح متجددة وذو مذاق رائع يصنف حسب تفضيلات كل شخص بما يرغب من المكونات التي يرغب في إضافتها وأصبحت بعيدة كل البعد عن الطريقة التقليدية. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكونات البسبوسة بالزبادي: كوبان من السميد الخاص بالمعجنات

كوبان من الزبادي.

نصف كوب من السمنة السائلة

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من جوز الهند المبشور.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين من القشطة.

مكسرات من الفستق والبندق للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي تحضير طبق عجن المكونات ونضع فية السميد ويجب نخل السميد أولاً. ثم نضع السمنة ونقلبهم بإستخدام اليدين جيداً حتى تصبح العجينة ذو ملمس خشن. ثم إضافة باقي المكونات السكر والبيكنج باودر وجوز الهند والزبادي والعسل ونستمر بالعجن جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة ولينة. نحضر صينية صغيرة الحجم ونقوم بتجهيزها ودهن الصينية بالسمنة. ثم نقوم برش الصينية بالدقيق بشكل بسيط. ثم نقوم بوضع عجينة البسبوسة ونضعها بالفرن الذي سبق تجهيزه من قبل لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تنضج جيداً. وعند النضج نقوم بإخراجها من الفرن ونضع القطر بارداً وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم. طريقة تحضير قطر البسبوسة: طريقة تحضير البسبوسة بالزباديطريقة تحضير قطر البسبوسة: تحضير إناء ونضع به كوب من الماء وكوب آخر من السكر الناعم ونضعهم على النار حتى يغلي ثم نضع ملعقة من عصير الليمون وملعقة أخرى من ماء الورد وعند الغليان نطفئ النار ونتركه حتى يبرد وبعد أن يصبح بارداً نضعه على البسبوسة عند خروجها من الفرن مباشرةً لذلك يجب تحضيره قبل وضع البسبوسة في الفرن حتى يبرد.

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