الجلاش بالكريمة اللذيذ وتحضيره في المنزل

تحضير الجلاش بالكريمة، الجلاش بالكريمة يعتبر من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها، والكثير من الأشخاص يقومون بشراء الجلاش بالكريمة الجاهز بدلًا من تحضيره في المنزل، ولكن مع بعض النصائح المقدمة لتحضير الجلاش بالكريمة في المنزل يمكن الاستغناء عن فكرة الشراء من الخارج نهائيًا، والحصول على نفس المذاق الرائع من الجلاش.

مكونات الجلاش بالكريمة

مقادير الجلاش بالكريمة تناسب عدد أربعة أفراد حتى خمسة أفراد، ويمكن تجهيزها من أي مكان لسهولة تلك المقادير وهي:

لفة واحدة من الجلاش ويكون طازج ويأخذ حجم صينية التجهيز.

زبدة ذائبة باردة: كوب واحد.

فسدق مطحون: مقدار حسب الحاجة للتزيين.

ماء: كوب وربع كوب.

سكر: كوبان ونصف كوب.

سمن: ملعقة بحجم كبير.

عسل أبيض: ملعقة بحجم كبير.

عصير ليمون: ملعقة بحجم كبير.

نشا: ثلاثة ملاعق بحجم كبير.

سكر: ملعقة بحجم كبير.

حليب جوز هند: كوبان.

فانيليا: ملعقة بحجم صغير.

مستكة: فص واحد.

مقادير الجلاشمقادير عسل الجلاشمقادير كريمة الجلاشخطوات تجهيز الجلاش بالكريمة المنزلي

سيتم توضيح خطوات كل مكون على حدة ليتم تجهيز وصفة الجلاش بالكريمة مثل الجاهز وهي:

نضع وعاء عميق على النار المتوسطة وبها الماء والسكر والعسل الأبيض وننتظر حتى نذوبهم سويًا، وعندما يغلي المزيج يتم وضع عصير الليمون.

بعد مرور خمس دقائق يرفع الوعاء عن النار، وتوضع ملعقة السمنة مع التقليب.

يوضع الوعاء على جنب حتى يبرد.

في وعاء عميق جديد نضع النشا والحليب والسكر، ونقلبهم معًا على البارد أولًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار الفانيليا والمستكة، ونقلب لفترة مستمرة حتى يزيد سمك الخليط.

نضع الخليط السابق في بولة عميقة مع تغطيته بورق من الاستريتش حتى يبرد.

نجهز صينية الفرن المراد استخدامها، ونقوم بدهنها بمقدار بسيط سمنة، ونضع نص كمية ورق الجلاش بها، ويحب بين كل طبقة وأخرى دهن مقدار بسيط سمنة.

نحضر كريمة الجلاش ونقوم بوضعها أعلى طبقات الجلاش، ونضع الباقي من أوراق الجلاش مع الدهن بالسمن بينهم.

توضع الصينية في الفرن بعد تغطية الوجه بكمية بسيطة سمنة، ونجعل حرارة الفرن 180 درجة مئوية.

بعد نضج الجلاش يخرج من الفرن ونرش عليه العسل أو الشربات والفسدق.

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