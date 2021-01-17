الإمارات تحقق أعلى نسبة توزيع لجرعات لقاح كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تحقيق الدولة أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح كوفيد-19، للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية الشروط، بمعدل وصل إلى 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم.

الإمارات تقترب من تقديم مليوني جرعة من لقاح كوفيد 19

كما أعلنت وزارة الصحة وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، عن تقديم 131 ألفاً و939 جرعة من اللقاح، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة، مليوناً و797 ألفاً و926 جرعة.

‎ خطة الوزارة للسيطرة على فيروس كوفيد 19

وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، أن هذا يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.

