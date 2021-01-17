خلطة الفيجيتار تعلمي كيف تحضرينها في المنزل بتوابل متوفرة ونكهة فريدة لأفضل وصفات

تعد خلطة الفيجيتار من أهم المكونات التي تستخدمها السيدة المصرية في وصفاتها اليومية حيث يمكنها استخدامها في تغليف قطع الدجاج وعكل طبق من البانيه المقرمش أو تحضير دبابيس دجاج كنتاتكي أو قطع الاستربس المقرمشة وعمل أفضل الساندوتشات منها كما تقدم في أشهر المطاعم، تعلمي كيف تحضرين تلك الخلطة في المنزل لضمان نظافتها وسلامتها على أسرتك فتابعينا. خلطة الفيجيتار الطريقة الأصلية لعمل الفيجيتار: خلطة الفيجيتار الطريقة الأصلية لعمل الفيجيتار: تحتاجين إلى: أربع أرغفة من العيش الفينو.

خمس قطع من البقسماط.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من دقيق الذرة الأصفر

ملعقتان كبيرتان من السودانى المطحون

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة صغيرة من البصل البودر

ملعقتان كبيرتان من الكركم

ملعقة كبيرة من النشا

كيس بيكينج بودر. خطوات تحضير الفيجيتار: قومي بتقسيم العيش الفينو إلى شرائح. ضعي القطع في صينية ثم أدوخليها الفرن واتركيها حتى تتحمص. أخرجي العيش من الفرن واتركيه يبرد. قومي بفرك العيش بيديك حتى يتحول إلى فتتات ناعمة. ضعي الخبز المطحون في الكبة وافرميه جيداً حتى يتحول لبودر. أضيفي النشا ونوعي الدقيق وقلبي. اطحنى البقسماط وأضيفيه إلى المكونات. أضيفي البيكنج بودر وقلبي. يضاف البصل والثوم البودر والكركم والسوداني المطحون وقلبي. اخلطي المكونات جيداً معاً ثم احتفظي به في برطمان زجاجي أو كيس نظيف وجاف. استخدميه كما يحلو لك. خلطة الفيجيتار بالتوابل: خلطة الفيجيتار بالتوابل: تحتاجين إلى: نصف ملعقة من البابريكا المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون.

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة من الريحان المجفف المطحون.

نصف ملعقة من الزعتر المجفف المطحون.

نصف ملعقة من الروزمارى المطحون.

كلعقة صغيرة من الطماطم المجففة.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقه من البصل البودر.

معلقه كبيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف كيلو من البقسماط الناعم.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض. خطوات تحضير الفيجيتار: قومي بوضع جميع المكونات معاً عدا الدقيق والبقسماط والملح في طبق واسع مناسب الحجم. أفرغي المكونات في المطحنة واطحتيها معاً جيداً. أضيفي الملح واطحني جيداً. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الشطة إذا كنت ترغبين في غضافة طعم حار. أضيفي البقسماط وجميع التوابل وقلبي جيداً واطحني. بهذا يكون الفيجيتار جاهز للاستخدام ويمكنك الاحتفاظ به في كيس نظيف. الوسوم

تعد خلطة الفيجيتار من أهم المكونات التي تستخدمها السيدة المصرية في وصفاتها اليومية حيث يمكنها استخدامها في تغليف قطع الدجاج وعكل طبق من البانيه المقرمش أو تحضير دبابيس دجاج كنتاتكي أو قطع الاستربس المقرمشة وعمل أفضل الساندوتشات منها كما تقدم في أشهر المطاعم، تعلمي كيف تحضرين تلك الخلطة في المنزل لضمان نظافتها وسلامتها على أسرتك فتابعينا. خلطة الفيجيتار الطريقة الأصلية لعمل الفيجيتار: خلطة الفيجيتار الطريقة الأصلية لعمل الفيجيتار: تحتاجين إلى: أربع أرغفة من العيش الفينو.

خمس قطع من البقسماط.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من دقيق الذرة الأصفر

ملعقتان كبيرتان من السودانى المطحون

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة صغيرة من البصل البودر

ملعقتان كبيرتان من الكركم

ملعقة كبيرة من النشا

كيس بيكينج بودر. خطوات تحضير الفيجيتار: قومي بتقسيم العيش الفينو إلى شرائح. ضعي القطع في صينية ثم أدوخليها الفرن واتركيها حتى تتحمص. أخرجي العيش من الفرن واتركيه يبرد. قومي بفرك العيش بيديك حتى يتحول إلى فتتات ناعمة. ضعي الخبز المطحون في الكبة وافرميه جيداً حتى يتحول لبودر. أضيفي النشا ونوعي الدقيق وقلبي. اطحنى البقسماط وأضيفيه إلى المكونات. أضيفي البيكنج بودر وقلبي. يضاف البصل والثوم البودر والكركم والسوداني المطحون وقلبي. اخلطي المكونات جيداً معاً ثم احتفظي به في برطمان زجاجي أو كيس نظيف وجاف. استخدميه كما يحلو لك. خلطة الفيجيتار بالتوابل: خلطة الفيجيتار بالتوابل: تحتاجين إلى: نصف ملعقة من البابريكا المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون.

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة من الريحان المجفف المطحون.

نصف ملعقة من الزعتر المجفف المطحون.

نصف ملعقة من الروزمارى المطحون.

كلعقة صغيرة من الطماطم المجففة.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقه من البصل البودر.

معلقه كبيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف كيلو من البقسماط الناعم.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض. خطوات تحضير الفيجيتار: قومي بوضع جميع المكونات معاً عدا الدقيق والبقسماط والملح في طبق واسع مناسب الحجم. أفرغي المكونات في المطحنة واطحتيها معاً جيداً. أضيفي الملح واطحني جيداً. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الشطة إذا كنت ترغبين في غضافة طعم حار. أضيفي البقسماط وجميع التوابل وقلبي جيداً واطحني. بهذا يكون الفيجيتار جاهز للاستخدام ويمكنك الاحتفاظ به في كيس نظيف.

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