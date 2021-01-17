صحة دبي تواصل متابعة الحاصلين على لقاح كوفيد 19

أكدت هيئة الصحة في دبي، أنها تنفذ آلية لرصد ومتابعة الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتبدأ عملية المتابعة بخضوع الذين يتلقون اللقاح للملاحظة خلال 20 دقيقة من أخذ اللقاح، وتستمر حتى الحصول على الجرعة الثانية، وتستمر بعد الانتهاء من أخذ الجرعتين، بهدف رصد أية آثار قد يتعرض لها الحاصلون على اللقاح.

صحة دبي تتابع الحاصلين على لقاح كوفيد 19

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، قولها: "إن آلية الرصد والمتابعة التي تنفذها الهيئة، تهدف إلى التأكد من عدم ظهور أي أعراض جانبية للحاصلين على اللقاح، مؤكدة عدم رصد، أو الإبلاغ عن تعرض أي منهم لأعراض، أو مشكلات صحية".

وشددت الدكتورة الخاجة على مأمونية اللقاح، داعية المستهدفين بالمرحلة الأولى إلى المبادرة بأخذه دون تردد، لدعم جهود الدولة في مكافحة المرض.

مراحل حملة التطعيم في دبي

من الجدير بالذكر هنا إلى أن حملة التطعيم تنفذ على مرحلتين، انطلقت الأولى في 23 ديسمبر الماضي، واستهدفت الفئات ذات الأولوية من المواطنين والمقيمين، في فئات تضم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنتسبي خط الدفاع الأول والوظائف الحيوية، فيما تستهدف المرحلة الثانية جميع شرائح المجتمع، وكان المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية في أبريل 2021، لكن وفقا لتقديرات أولية فإن الإقبال الشديد على أخذ اللقاح، قد ينهي المرحلة الأولى مبكرا، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية في مارس المقبل.

اللقاح آمن وفعال

إلى هذا ذكرت الدكتورة الخاجة أن الهيئة تهدف إلى تحقيق المناعة المجتمعية، بتغطية ما لا يقلّ عن 70% من سكان الإمارة، مضيفة أن اللقاح آمن وفعال للوقاية من كوفيد-19، مطالبة فئات المجتمع كافة، خصوصاً ذات الأولوية، بالمبادرة بأخذه.

