بذور من الطبيعة ليس لها مثيل في تطويل الشعر وزيادة كثافته ولمعانه في وقت قياسي

تطويل وتكثيف الشعر مع ترطيب ولمعان طبيعي ليس له مثيل، كثير من الناس لا يتشجعون لاستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تحتوي على العديد من المكونات، هذه الوصفة رائعة فعالة لعلاج جميع مشاكل الشعر بمكون واحد فقط، إذا كنتي تحلمين بتطويل وتكثيف شعرك في وقت وجيز جدا فإليك بذور الحلبة ، تحتوي الحلبة علي الكثير من حمض النيكوتينيك والبروتين واللذان يعملان علي تقوية بصيلات الشعر وتطويله بغزارة وملء الفراغات الموجودة بالشعر، كما تحتوي الحلبة علي مكمل الليسيثين والذي بدوره يعمل على ترطيب الشعر ومنحه لمعان طبيعي جذاب، أيضا لها دور فعال في علاج قشرة الشعر حيث إنها تحتوي على الكثير من المضادات الطبيعية التي تعالج التهابات فروة الرأس.

وصفة تطويل وتكثيف الشعر باستخدام بذور الحلبة

سوف تحتاجين من 4 الي 5 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة بالاضافة إلى الماء، يتم تحضير مقدار الحلبة في وعاء ثم يتم غسلها جيدا بالماء ووضعها في إناء للطهي، بعد ذلك يُضاف إلى الإناء مقدار نصف كوب متوسط من الماء ثم يتم رفع الإناء على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى يتم الغليان، بعد ذلك يتم اضافة كوب متوسط من الماء إلى الإناء ثم يتم تركها حتي تغلي مرة أخرى، وعند ملاحظة الغليان مرة أخرى وأن الحلبة تتشرب الماء يتم اضافة كوب متوسط من الماء مرة أخرى، ثم يتم تركها مرة أخرى حتي تقل كمية الماء وتتبخر ثم يتم أضافة كوب متوسط من الماء مرة أخرى وهكذا (هذه الخطوة يتم إعادتها أربعة مرات، وهي ضرورية جدا في هذه الوصفة) ، في المرة الأخيرة لإضافة الماء يُترك الإناء لمدة دقيقتين فقط ثم يُرفع الإناء بعيدا عن النار، بعد ذلك يُترك لتهدئة الخليط قليلا ثم يتم تصفيته للحصول على الماء ويتم وضع الماء في بخاخ ، يُترك في مكان جاف أو في الثلاجة.

طريقة استخدام بذور الحلبة للشعر

علي شعر نظيف مغسول من يوم على الأكثر ، يتم رش المحلول علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف وخاصة الأماكن التي بها ضعف أو فراغات، ويتم عمل مساج لفروة الرأس والرأس علي وضعية الركوع لتنشيط الدورة الدموية ، يُستخدم مغلي الحلبة يوميا صباحا إذا كنت تحلمين بنتائج سريعة ففي أسبوع واحد فقط سوف تشعرين بنتائج ممتازة، وإذا لم يكن لديكي المقدرة علي استخدامه يوميا يمكنك استخدامه ثلاثة مرات في الأسبوع. وعند الاستغناء عن استخدام مغلي الحلبة لتكثيف الشعر يجب التوقف عنه بالتدريج حيث يُستخدم مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين ثم مرة واحدة لمدة أسبوعين آخرين قبل التوقف عنه عن استعماله.