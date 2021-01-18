عمل بيتزا بدون فرن بمنتهي السهولة ومن غير مجهود اعملي بيتزا الطاسة

اعملي بيتزا بدون فرن بمنتهي السهولة ومن غير مجهود اعملي بيتزا الطاسة، حيث تعتبر البيتزا من أشهي الأكلات والتي يعشقها كبير وصغير فحتي الأطفال يحبون البيتزا كثيرا، فهي تتميز بطعمها الرائع وتعتبر كتغير من روتين الأكل اليومي كما يمكنك تقديمها في المناسبات والعزومات من الممكن تحضير البيتزا كوجبة عشاء أو إفطار أو حتي كوجبة أساسية للغذاء، وتستطيعي التنوع في الحشو وفي أيضا طريقة التحضير للبيتزا، واليوم سنقدم لك طريقة عمل بيتزا بدون فرن أو كما يطلق عليها البعض بيتزا الطاسة. اعملي بيتزا بدون فرن أولا بيتزا اللحمة المفرومة اعملي بيتزا بدون فرن أولا بيتزا اللحمة المفرومة أولا مقادير البيتزا : زيت ذرة للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

كوبان ونصف من الدقيق

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

مكوّنات الحشو: ربع كوب من الأتي: مشروم مقطع إلى شرائح، شرائح من الزيتون الأسود، جبنة شيدر مبشورة، و نصف كوب من الأتي: صلصة بيتزا. اللحم المفروم المعصج. جبن الموزاريلا طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا ثانيا طريقة تحضير بيتزا الطاسة قومي بوضع كلا من: السكر و الزيت والماء والخميرة و الملح وكوبين الدقيق في وعاء الخلاط.

وضعي مضرب العجين شغلي الخلاط على سرعة متوسطة .

واستمري في الخلط حتى يتم تكوين العجينة.

وفي حالة أن العجينة تكون طرية جداً عليك إضافة المزيد من الدقيق وعجنها مرة أخري على لمدة خمس دقائق أو حتى تصبح متماسكة.

ادهني وعاء عميق بالزيت وقومي بوضع العجينة فيه،ثم ادهني وجه العجينة بالزيت وقومي بتغطيتها بقماشة قطنية.

وضعيها جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا أو حتى يتضاعف حجمها.

ثم قومي بتقطيع العجينة بعد أن تخمر إلى قطع ثمَّ شكلي كل قطعة على شكل كرة .

وضعي كرة من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقومي بفردها على شكل قرص دائري وكرري هذه العملية مع باقي كرات العجين.

ضعي صلصة البيتزا بملعقة صغيرة على نصف كمية أقراص العجين الدائرية ووزعيها بالتساوي مع الأخذ بالاعتبار عدم وصول صلصة على أطراف القرص حتي يتم تسهيل قفل الأطراف، وعدم خروج الحشو أثناء القلي.

وضع كلا من: اللحمة المفرومة، والمشروم، والزيتون الأسود الشرائح، والجبن فوق صلصة البيتزا.

ثم قومي بوضع الأقراص غير المدهونة بالصلصة فوق الأقراص الدهونة، والضغط على الأطراف باليد جيدا لقفلها وللتأكد من عدم خروج الحشو أثناء القلي.

وضع كمية كبيرة من زيت الذرة في المقلاة الواسعة، وضعيها على نار متوسطة حتى يتم تسخين الزيت جيداً.

وضعي الأقراص البيتزا في الزيت السخن، واتركيهم حتى يأخذوا اللون الذهبي من أسفل ثمَّ قلبي بملعقة عريضة على الوجه الأخر إلي أن يأخذ اللون الذهبي أيضا

قومي بتكرارهذه الخطوة مع باقي الأقراص.

ثم ضع أقراص البيتزا المقلية على ورق المطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد . ثانيا طريقة تحضير بيتزا الطاسة أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاته وكيكة الجزر الوسوم

اعملي بيتزا بدون فرن بمنتهي السهولة ومن غير مجهود اعملي بيتزا الطاسة، حيث تعتبر البيتزا من أشهي الأكلات والتي يعشقها كبير وصغير فحتي الأطفال يحبون البيتزا كثيرا، فهي تتميز بطعمها الرائع وتعتبر كتغير من روتين الأكل اليومي كما يمكنك تقديمها في المناسبات والعزومات من الممكن تحضير البيتزا كوجبة عشاء أو إفطار أو حتي كوجبة أساسية للغذاء، وتستطيعي التنوع في الحشو وفي أيضا طريقة التحضير للبيتزا، واليوم سنقدم لك طريقة عمل بيتزا بدون فرن أو كما يطلق عليها البعض بيتزا الطاسة. اعملي بيتزا بدون فرن أولا بيتزا اللحمة المفرومة اعملي بيتزا بدون فرن أولا بيتزا اللحمة المفرومة أولا مقادير البيتزا : زيت ذرة للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

كوبان ونصف من الدقيق

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

مكوّنات الحشو: ربع كوب من الأتي: مشروم مقطع إلى شرائح، شرائح من الزيتون الأسود، جبنة شيدر مبشورة، و نصف كوب من الأتي: صلصة بيتزا. اللحم المفروم المعصج. جبن الموزاريلا طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا ثانيا طريقة تحضير بيتزا الطاسة قومي بوضع كلا من: السكر و الزيت والماء والخميرة و الملح وكوبين الدقيق في وعاء الخلاط.

وضعي مضرب العجين شغلي الخلاط على سرعة متوسطة .

واستمري في الخلط حتى يتم تكوين العجينة.

وفي حالة أن العجينة تكون طرية جداً عليك إضافة المزيد من الدقيق وعجنها مرة أخري على لمدة خمس دقائق أو حتى تصبح متماسكة.

ادهني وعاء عميق بالزيت وقومي بوضع العجينة فيه،ثم ادهني وجه العجينة بالزيت وقومي بتغطيتها بقماشة قطنية.

وضعيها جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا أو حتى يتضاعف حجمها.

ثم قومي بتقطيع العجينة بعد أن تخمر إلى قطع ثمَّ شكلي كل قطعة على شكل كرة .

وضعي كرة من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقومي بفردها على شكل قرص دائري وكرري هذه العملية مع باقي كرات العجين.

ضعي صلصة البيتزا بملعقة صغيرة على نصف كمية أقراص العجين الدائرية ووزعيها بالتساوي مع الأخذ بالاعتبار عدم وصول صلصة على أطراف القرص حتي يتم تسهيل قفل الأطراف، وعدم خروج الحشو أثناء القلي.

وضع كلا من: اللحمة المفرومة، والمشروم، والزيتون الأسود الشرائح، والجبن فوق صلصة البيتزا.

ثم قومي بوضع الأقراص غير المدهونة بالصلصة فوق الأقراص الدهونة، والضغط على الأطراف باليد جيدا لقفلها وللتأكد من عدم خروج الحشو أثناء القلي.

وضع كمية كبيرة من زيت الذرة في المقلاة الواسعة، وضعيها على نار متوسطة حتى يتم تسخين الزيت جيداً.

وضعي الأقراص البيتزا في الزيت السخن، واتركيهم حتى يأخذوا اللون الذهبي من أسفل ثمَّ قلبي بملعقة عريضة على الوجه الأخر إلي أن يأخذ اللون الذهبي أيضا

قومي بتكرارهذه الخطوة مع باقي الأقراص.

ثم ضع أقراص البيتزا المقلية على ورق المطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد . ثانيا طريقة تحضير بيتزا الطاسة أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاته وكيكة الجزر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل بيتزا بدون فرن بمنتهي السهولة ومن غير مجهود اعملي بيتزا الطاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.