اخطر كيكة ممكن تعمليها وهى عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن

طريقة عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن، الكيك من ألذ الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، في الغالب يتم عمل الكيكة باستخدام الدقيق والبيض ويتم تسويتها في الفرن وهذه هي المكونات الأساسية لعمل الكيك، ولكن يمكنك عمل الكيك دون هذه المكونات الأساسية فتابعوا معنا طريقة عمل الكيكه بثلاث مكونات فقط دون دقيق دون فرن ودون بيض . طريقة عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن طريقة عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن يعتبر تحضير الكيك من أسهل الحوليات سهولة في التحضير وخاصة إذا كان بهذه الطريقة بدون دقيق أو فرن أو بيض واليكم الآن مكونات وطريقة تحضير كيك دون دقيق دون فرن ودون بيض مكونات تحضير كيك دون دقيق دون فرن ودون بيض نصف علبة من بسكويت الأوريو.

كأس من اللبن.

ملعقة طعام صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير كيك بدون دقيق يتم إزالة الكريمة التي توجد بين طبقات بسكويت الأوريو.

ثم طحنها جيدا.

يوضع عليها البيكنج بودر ثم يقلب جيدا.

يوضع الكريمة المنزوعة من البسكويت.

يوضع الحليب ويتم التقليب حتى تمام التجانس.

تدهن الصينية بالزيت ويتم وضع الخليط بها وتغطيته ووضعه على نار هادئة على البوتاجاز لمدة أربعون دقيقة.

يتم تزينها حسب الرغبة. مكونات تحضير كيك دون دقيق دون فرن ودون بيضطريقة التحضير كيك بدون دقيق طريقة عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق طريقة عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق تمتاز طريقة عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق بسهولة تحضيرها كما أنها تحتوى على مكونات موجودة في كل منزل . مكونات عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق بالكاكاو طحن ٢٠٠ جرام أي حوالى كوب من بسكويت الشاي السادة.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة طعام صغيرة من البيكنج بودر.

رشه فانيليا.

ثلاثة ملاعق من الحليب البودرة.

كأس ماء. طريقة تحضير كيك بدون بيض وبدون دقيق بالكاكاو يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي وضربها جيدا حتى تمام التجانس.

يتم تقسيم الخليط إلى كميتين متساويتين ثم القيام بتسوية كل كمية في مقلاة على نار هادئة جدا مع تغطية المقلاة وتستغرق ربع ساعة كل طبقة حتى يتم تسويتها.

يتم تجهيز حشو يوضع بين الطبقتين علي حسب الرغبة، فمن الممكن وضع قطع فاكهة أو تحضير كريمة مع قطع من المكسرات ويتم تزينها من الخارج بالشكولاتة. إذا كان لا يتوفر لديك المكونات الأساسية لصنع الكيك أو لا يوجد فرن للتسوية لا تقلقي فهذه الطرق سوف تساعدك على صنع أحلى وألذ كيك بأقل المقادير وتتميز بالسرعة في التحضير. الوسوم

طريقة عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن، الكيك من ألذ الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، في الغالب يتم عمل الكيكة باستخدام الدقيق والبيض ويتم تسويتها في الفرن وهذه هي المكونات الأساسية لعمل الكيك، ولكن يمكنك عمل الكيك دون هذه المكونات الأساسية فتابعوا معنا طريقة عمل الكيكه بثلاث مكونات فقط دون دقيق دون فرن ودون بيض . طريقة عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن طريقة عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن يعتبر تحضير الكيك من أسهل الحوليات سهولة في التحضير وخاصة إذا كان بهذه الطريقة بدون دقيق أو فرن أو بيض واليكم الآن مكونات وطريقة تحضير كيك دون دقيق دون فرن ودون بيض مكونات تحضير كيك دون دقيق دون فرن ودون بيض نصف علبة من بسكويت الأوريو.

كأس من اللبن.

ملعقة طعام صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير كيك بدون دقيق يتم إزالة الكريمة التي توجد بين طبقات بسكويت الأوريو.

ثم طحنها جيدا.

يوضع عليها البيكنج بودر ثم يقلب جيدا.

يوضع الكريمة المنزوعة من البسكويت.

يوضع الحليب ويتم التقليب حتى تمام التجانس.

تدهن الصينية بالزيت ويتم وضع الخليط بها وتغطيته ووضعه على نار هادئة على البوتاجاز لمدة أربعون دقيقة.

يتم تزينها حسب الرغبة. مكونات تحضير كيك دون دقيق دون فرن ودون بيضطريقة التحضير كيك بدون دقيق طريقة عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق طريقة عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق تمتاز طريقة عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق بسهولة تحضيرها كما أنها تحتوى على مكونات موجودة في كل منزل . مكونات عمل كيك بدون بيض وبدون دقيق بالكاكاو طحن ٢٠٠ جرام أي حوالى كوب من بسكويت الشاي السادة.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة طعام صغيرة من البيكنج بودر.

رشه فانيليا.

ثلاثة ملاعق من الحليب البودرة.

كأس ماء. طريقة تحضير كيك بدون بيض وبدون دقيق بالكاكاو يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي وضربها جيدا حتى تمام التجانس.

يتم تقسيم الخليط إلى كميتين متساويتين ثم القيام بتسوية كل كمية في مقلاة على نار هادئة جدا مع تغطية المقلاة وتستغرق ربع ساعة كل طبقة حتى يتم تسويتها.

يتم تجهيز حشو يوضع بين الطبقتين علي حسب الرغبة، فمن الممكن وضع قطع فاكهة أو تحضير كريمة مع قطع من المكسرات ويتم تزينها من الخارج بالشكولاتة. إذا كان لا يتوفر لديك المكونات الأساسية لصنع الكيك أو لا يوجد فرن للتسوية لا تقلقي فهذه الطرق سوف تساعدك على صنع أحلى وألذ كيك بأقل المقادير وتتميز بالسرعة في التحضير.

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