بسكوت العشر دقايق بمكونات موجودة في كل بيت سهل وسريع

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طريقة تحضير بسكويت ال10 دقائق بسكويت ال10 دقائق أصبح من أشهر أنواع البسكويت التي تقوم بتحضيره عدد كبير من الأمهات خاصة خلال فترة العزل المنزلي، فهو يتمتع بسرعة التحضير وطعمه اللذيذ والشهي فالأطفال تحب أن تتناول هذا النوع من البسكويت التي يتم تحضيره بسرعة وسهولة كبيرة جداً، فهو لا يحتاج منك لا الكثير من الوقت أو المجهود.
طريقة تحضير بسكويت ال10 دقائق
نقدم لكل أم تحب أن تقوم بتحضير بسكويت سريع وفي نفس الوقت مفيد لأطفالها فإليك هذه الطريقة البسيطة التي تحتاج منك بعض من المقادير التي تكون موجودة بالفعل داخل مطبخك وهذا لا يمكن أن يكلفك الكثير من المال ويتم تحضيره كما يلي:مقادير بسكويت ال 10 دقائق:
- 2/1 كوب دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سكر.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- عليك سيدتي بإحضار وعاء عميق ونظيف ضعي به البيض والسكر والفانيليا والزيت وقومي بخفق المكونات مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي ولمدة دقيقتين حتى أن يذوب السكر تماماً.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والبكينج بودر وابدئي في العجن باستخدام اليدين حتى أن يصبح لديك عجينة ناعمة وطرية.
- قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم قومي برصها ووضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة واحرصي على أن تتركين مسافة بيم كل كرة وأخرى حتى لا تلتصق ببعضها البعض خلال الخبز.
- قومي بوضع صينية البسكويت في الفرن المحمي مسبقاً واتركيه حتى أن ينضج لمدة 15 دقيقة وتكون ذهبية اللون، قدمي قطع البسكويت لأطفالك مع كوب من الحليب الدافئ في أيام الشتاء، أو مع كوب من العصير الطازج المليء بالعناصر المفيدة جداً لصحتهم وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير بسكويت ال10 دقائق بسكويت ال10 دقائق أصبح من أشهر أنواع البسكويت التي تقوم بتحضيره عدد كبير من الأمهات خاصة خلال فترة العزل المنزلي، فهو يتمتع بسرعة التحضير وطعمه اللذيذ والشهي فالأطفال تحب أن تتناول هذا النوع من البسكويت التي يتم تحضيره بسرعة وسهولة كبيرة جداً، فهو لا يحتاج منك لا الكثير من الوقت أو المجهود.
طريقة تحضير بسكويت ال10 دقائق
نقدم لكل أم تحب أن تقوم بتحضير بسكويت سريع وفي نفس الوقت مفيد لأطفالها فإليك هذه الطريقة البسيطة التي تحتاج منك بعض من المقادير التي تكون موجودة بالفعل داخل مطبخك وهذا لا يمكن أن يكلفك الكثير من المال ويتم تحضيره كما يلي:مقادير بسكويت ال 10 دقائق:
- 2/1 كوب دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سكر.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- عليك سيدتي بإحضار وعاء عميق ونظيف ضعي به البيض والسكر والفانيليا والزيت وقومي بخفق المكونات مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي ولمدة دقيقتين حتى أن يذوب السكر تماماً.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والبكينج بودر وابدئي في العجن باستخدام اليدين حتى أن يصبح لديك عجينة ناعمة وطرية.
- قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم قومي برصها ووضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة واحرصي على أن تتركين مسافة بيم كل كرة وأخرى حتى لا تلتصق ببعضها البعض خلال الخبز.
- قومي بوضع صينية البسكويت في الفرن المحمي مسبقاً واتركيه حتى أن ينضج لمدة 15 دقيقة وتكون ذهبية اللون، قدمي قطع البسكويت لأطفالك مع كوب من الحليب الدافئ في أيام الشتاء، أو مع كوب من العصير الطازج المليء بالعناصر المفيدة جداً لصحتهم وبالهناء والشفاء.
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