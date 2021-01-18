بسكوت العشر دقايق بمكونات موجودة في كل بيت سهل وسريع

طريقة تحضير بسكويت ال10 دقائق بسكويت ال10 دقائق أصبح من أشهر أنواع البسكويت التي تقوم بتحضيره عدد كبير من الأمهات خاصة خلال فترة العزل المنزلي، فهو يتمتع بسرعة التحضير وطعمه اللذيذ والشهي فالأطفال تحب أن تتناول هذا النوع من البسكويت التي يتم تحضيره بسرعة وسهولة كبيرة جداً، فهو لا يحتاج منك لا الكثير من الوقت أو المجهود.

نقدم لكل أم تحب أن تقوم بتحضير بسكويت سريع وفي نفس الوقت مفيد لأطفالها فإليك هذه الطريقة البسيطة التي تحتاج منك بعض من المقادير التي تكون موجودة بالفعل داخل مطبخك وهذا لا يمكن أن يكلفك الكثير من المال ويتم تحضيره كما يلي:

2/1 كوب دقيق أبيض.

2/1 كوب سكر.

2/1 كوب زيت.

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.