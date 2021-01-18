انسي مساحيق التجميل تماماً واستعملي هذا الكريم لتفتيح وشد البشرة بشكل دائم

كريم طبيعي مفعوله سحري في تفتيح وشد البشرة بشكل دائم يغنيك عن استخدام مساحيق التجميل باهظة الثمن، قلة تعرضنا للشمس في فصل الشتاء لا يعني بالضرورة ألا تعاني البشرة من الاسمرار، بل أن الجفاف الذي يصيب البشرة في فصل الشتاء يجعلها أكثر عرضة للمظهر الباهت الملئ بالتصبغات، وهذا يرجع إلى اختلاف امتصاص طبقات الجلد المختلفة في بشرة الوجه للسوائل، لذا عليك أن تقومي بتغذية وجهك في فصل الشتاء على وجه الخصوص، مع الاهتمام بالعناصر المرطبة للبشرة وهي أساس تفتيح وشد البشرة وتقليل التجاعيد في فصل الشتاء، لذا فسوف نقدم لك اليوم كريم طبيعي روعة لتفتيح وشد البشرة ومنحها العناصر الغذائية الأساسية مع الترطيب العميق لكل طبقات الوجه.

كريم طبيعي لتفتيح وشد البشرة بشكل دائم

في نفس الذي يقوم فيه هذا الكريم أو الماسك بتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد، فإنه يساعد أيضا على توحيد لون البشرة وإزالة البقع والتصبغات، ويتكون هذا الماسك الطبيعي من المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من بودرة ورق السدر.

فوائد العسل والزبادي معروفة للجميع في ترطيب وتفتيح البشرة بمختلف أنواعها، أما ورق السدر فهو يحتوي علي العديد من المعادن والأملاح والفيتامينات المختلفة، يخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات ، كما يخلص البشرة من البثور السوداء وحب الشباب يعالج البشرة الدهنية، وأيضا يشد البشرة ويمنع ظهور التجاعيد ويستخدم لإزالة المكياج عن الوجه.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الزيادي ومقدار عسل النحل ثم يتم التقليب جيدا، بعد ذلك يتم اضافة مقدار مسحوق ورق السدر ثم يتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي. يطبق الماسك علي الوجه بالكامل ثم يترك لمدة نصف ساعة على الأقل أو حتى يجف تماما بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ثم رشي التونر الخاص بكي ورطبي البشرة بعد ذلك، كما يمكنك استعمال ماء الورد بدلا من الزبادي واستعمال الكريم بشكل يومي قبل النوم.

ماسك أسبوعي مذهل لاستمرار تفتيح البشرة

يساعد هذا الماسك على الحفاظ على لون البشرة وعدم العودة للاسمرار مرة أخرى، ويتكون من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من العسل.

نشا الذرة يقوم بتطهير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تسبب الاسمرار والسواد بالوجه، كما يفتح البشرة بفعالية وذلك لاحتوائه علي فيتامين E ويساعد البشرة في التخلص من الزيوت والدهون الزائدة. ولتحضير الماسك يتم تجهيز وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من نشاء الذرة والعسل والزبادي، ثم يتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي متجانس. يطبق الماسك علي وجه نظيف تماما ويُفضل تمرير قطنة مبللة بماء ساخن علي البشرة قبل تطبيق الماسك ثم يترك علي الوجه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام ثم رطبي البشرة.