كيكة زبدة الفول السوداني اعملي حلوي مغذية ومفيدة وسهلة للأطفال

كيكة زبدة الفول السوداني اعملي حلوي مغذية وسهلة لأطفالك، حيث تعتبر كيكة الفول السوداني من أفضل الحلوي التي من الممكن أن تقومي بتقديمها لأطفال حيث إنها حلوي ذات طعم جميل ومميز كما تحتوي على قيم غذائية عالية وذلك لاحتوائها على زبدة الفول السوداني مع باقي مكونات الكيكة المغذية، حيث تعتبر زبدة الفول السوداني من أكثر الأطعمة انتشارا في كل العالم، ويتم إعداد الزبدة من الفول السوداني النيء، ولكن يتم تحميصه في الأكثر، ثم يتم طحنه إلى أن يعطيك معجون زبدة الفول السوداني، واليوم سنتعرف على فوائد زبدة الفول السوداني كما سنقدم طريقة عمل الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير موجودة في كل بيت. كيكة زبدة الفول السوداني أولا المقادير نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من السمن

كوب من الماء

نصف كوب من زبدة الفول السوداني

كوب من السكر

كوب من الدقيق

نصف كوب من اللبن

بيضتان

نصف ملعقة من صودا الخبز

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ولعمل فروستنغ زبدة الفول السوداني سنحتاج: نصف كوب من الزبدة

ستة ملاعق من اللبن

ربع كوب من زبدة الفول السوداني

ثلاثة أكواب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيكة زبدة الفول السوداني أولا المقادير اعملي كيكة العسل بالكريمة بمنتهي السهولة ثانيا طريقة تحضير الكيكة قومي بتسخين الفرن إلي درجة حرارة عالية.

ثم قومي برش ورقة خبز بالزيت.

وبعدها قومى بخلط الدقيق والسكر في الوعاء المخصص للخلط وضعيه جانبا.

احضري وعاء أخر للخلط ويكون كبير ويصلح للدخول إلى المايكروويف

وقومي بخلط الزبدة والسمن والماء لمدة ثلاث دقائق تقريبا إلي أن يتم ذوبان الزبدة والسمن.

قومي بإضافة زبدة الفول السوداني

ثم ارجعي الخليط إلى المايكروويف مرة أخري لمدة 40 ثانية.

ثم قومي بالتقليب إلي أن يصبح ناعما

ضيفي الدقيق وخليط السكر إلى السائل الساخن وقلبي جيدا.

ثم ضيفي اللبن و صودا الخبز والبيض و الفانيليا وقومي بالخبط مع كل إضافة.

ثم ضعيها في وعاء الخبز، وضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية تقريبا من20 إلي 25 دقيقة أو إلي أن تنضج تمام.

اتركيها تبرد قليلا ثم قومي وخز الكيك بشوكة حتي تستطيع شرب الفروستنغ.

وبالنسبة للفروستنغ يتم تحضيره كالتالي : احضري وعاء مناسب ويكون صالح للدخول إلي المايكرويف وضعي فيه الزبدة والحليب وادخليه المايكرويف إلي أن تذوب الزبدة.

ثم قومي إضافة زبدة الفول السوداني وادخليه في المايكروويف مرة أخري لمدة أقل من دقيقة.

وبعدها ضيفي السكر البودرة والفانيليا وقومي بالخلط جيدا. فوائد زبدة الفول السوداني تعمل علي تقليل خطر الإصابة بمرض السكر

الحد من الإصابة بمرض القلب

غنية بالكربوهيدرات والبروتين

تحافظ علي نضارة البشرة وصحتها وصحة الشعر أيضا ثانيا طريقة تحضير الكيكةفوائد زبدة الفول السوداني اعملي بيتزا بدون فرن بمنتهي البساطة الوسوم

كيكة زبدة الفول السوداني اعملي حلوي مغذية وسهلة لأطفالك، حيث تعتبر كيكة الفول السوداني من أفضل الحلوي التي من الممكن أن تقومي بتقديمها لأطفال حيث إنها حلوي ذات طعم جميل ومميز كما تحتوي على قيم غذائية عالية وذلك لاحتوائها على زبدة الفول السوداني مع باقي مكونات الكيكة المغذية، حيث تعتبر زبدة الفول السوداني من أكثر الأطعمة انتشارا في كل العالم، ويتم إعداد الزبدة من الفول السوداني النيء، ولكن يتم تحميصه في الأكثر، ثم يتم طحنه إلى أن يعطيك معجون زبدة الفول السوداني، واليوم سنتعرف على فوائد زبدة الفول السوداني كما سنقدم طريقة عمل الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير موجودة في كل بيت. كيكة زبدة الفول السوداني أولا المقادير نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من السمن

كوب من الماء

نصف كوب من زبدة الفول السوداني

كوب من السكر

كوب من الدقيق

نصف كوب من اللبن

بيضتان

نصف ملعقة من صودا الخبز

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ولعمل فروستنغ زبدة الفول السوداني سنحتاج: نصف كوب من الزبدة

ستة ملاعق من اللبن

ربع كوب من زبدة الفول السوداني

ثلاثة أكواب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيكة زبدة الفول السوداني أولا المقادير اعملي كيكة العسل بالكريمة بمنتهي السهولة ثانيا طريقة تحضير الكيكة قومي بتسخين الفرن إلي درجة حرارة عالية.

ثم قومي برش ورقة خبز بالزيت.

وبعدها قومى بخلط الدقيق والسكر في الوعاء المخصص للخلط وضعيه جانبا.

احضري وعاء أخر للخلط ويكون كبير ويصلح للدخول إلى المايكروويف

وقومي بخلط الزبدة والسمن والماء لمدة ثلاث دقائق تقريبا إلي أن يتم ذوبان الزبدة والسمن.

قومي بإضافة زبدة الفول السوداني

ثم ارجعي الخليط إلى المايكروويف مرة أخري لمدة 40 ثانية.

ثم قومي بالتقليب إلي أن يصبح ناعما

ضيفي الدقيق وخليط السكر إلى السائل الساخن وقلبي جيدا.

ثم ضيفي اللبن و صودا الخبز والبيض و الفانيليا وقومي بالخبط مع كل إضافة.

ثم ضعيها في وعاء الخبز، وضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية تقريبا من20 إلي 25 دقيقة أو إلي أن تنضج تمام.

اتركيها تبرد قليلا ثم قومي وخز الكيك بشوكة حتي تستطيع شرب الفروستنغ.

وبالنسبة للفروستنغ يتم تحضيره كالتالي : احضري وعاء مناسب ويكون صالح للدخول إلي المايكرويف وضعي فيه الزبدة والحليب وادخليه المايكرويف إلي أن تذوب الزبدة.

ثم قومي إضافة زبدة الفول السوداني وادخليه في المايكروويف مرة أخري لمدة أقل من دقيقة.

وبعدها ضيفي السكر البودرة والفانيليا وقومي بالخلط جيدا. فوائد زبدة الفول السوداني تعمل علي تقليل خطر الإصابة بمرض السكر

الحد من الإصابة بمرض القلب

غنية بالكربوهيدرات والبروتين

تحافظ علي نضارة البشرة وصحتها وصحة الشعر أيضا ثانيا طريقة تحضير الكيكةفوائد زبدة الفول السوداني اعملي بيتزا بدون فرن بمنتهي البساطة

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