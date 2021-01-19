الفطاير القطنية بالعجينة الملكية الرائعة الهشه لكافة انواع المعجنات حلو وحادق

تعتبر المعجنات والفطائر من الأكلات الأساسية الموجودة في كل بيت، ولقد اعتاد الكثير من الأشخاص على شرائها من الخارج، ولكن تفضل بعض الأمهات عمل هذه المعجنات في المنزل بنفسها، وذلك حتى تضمن الجودة والنظافة أيضًا، ولكي تكون مطمئنة على صحة أولادها وما يتناولونه، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكي طريقة سهلة جدًا لعمل معجنات شهية ولذيذة دون تعب.

فطائر اللحمة:-

المقادير:-

ثلاث كؤوس ونصف دقيق أبيض.

ملعقتين صغيرتين خميرة جافة.

ثلاث ملاعق ونصف من اللبن الجاف.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة ملح ناعم.

نصف كأس زبدة سائلة.

كأس من المياه الدافئة.

نصف كأس زيت نباتي.

مقادير الحشوة:-

بصلة متوسطة الحجم (مفرومة ناعم).

بيضة واحدة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة ونصف من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة كبيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة كبيرة ملح ناعم.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسمر.

طريقة التحضير:-

في العجان الكهربائي نضع 3 كؤوس من الدقيق ونضيف له الخميرة الجافة واللبن والملح وبكينج البودر ونخلطهم معًا لمدة نصف دقيقة فقط.

ثم نقوم بإضافة الزبدة السائلة والزيت ونعجن لمدة دقيقتين فقط، ثم نضيف الماء ونستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة ناعمة، ثم نبدأ في إضافة الكمية المتبقية من الدقيق على حسب حاجة العجين للحصول على عجينه سحريه لجميع المخبوزات والفطائر.

ثم نحضر وعاء كبير وعميق وندهنه بالقليل من الزيت ونضع به العجينة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة المطبخ إلى أن تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نقطع العجينة إلى 20 قطعة ونتركها مرة أخرى حتى يتضاعف حجمها.

ثم نحضر صينية فرن بحواف قصيرة وندهنها بالقليل من الزيت، ثم نضع كمية من الزيت داخل مقلاة ونضعها على النار، وننتظر حتى يسخن الزيت جيدًا.

ثم نضع البصل المفروم في المقلاة ونقلبه حتى يذبل، ثم نضيف له اللحمة المفرومة ونقلبهم معًا حتى تجف الماء.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسمر والكمون المطحون ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم نغطي المقلاة ونتركها حوالي 5 دقائق إلى أن تبرد قليلاً.

ثم نقوم برش كمية بسيطة من الدقيق على سطح نظيف ونأخذ قطعة عجين ونفردها على هيئة قرص، ثم نضع ملعقة واحدة من الحشوة الموجودة في المقلاة في منتصف العجينة.

ثم نقوم بطي العجينة على شكل نصف دائرة ونضغط على الأطراف باستخدام شوكة.

ثم نضع المعجنات في الصينية، ونخلط البيض واللبن جيدًا وندهن وجه المعجنات أو الفطائر بهذا الخليط.

ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180، بحيث تكون على الرف الاوسط، وننتظر إلى أن تنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبي.