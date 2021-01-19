وصفات لتنعيم الشعر كالحرير من أول استعمال بعد الصبغة بمكونات طبيعية جربيها

وصفات لتنعيم الشعر كالحرير هي أكثر ما تطلبه النساء، خاصة إذا ما كان الشعر يعاني من الجفاف، أو الهيشان أو التلف والتجعيد، ويتسبب في كل ذلك تراكم الزيوت على الشعر، وتعرضه للشمس والجفاف، أو قلة وجود الزيوت والترطيب على الشعر بصورة منتظمى، فكل ذلك يؤدي إلى جففا الشعر، ويحتاج إلى وصفة لتطريب الشعر الجاف والهايش.

من أفضل 6 خلطات طبيعية لتنعيم الشعر كالحرير، كل ما يدخل فيه العسل وزيت الزيتون، لما لهما من تأثير قوي على ترطيب الشعر، بطريقة طبيعية وجيدة جدًا، دون أن يتسببا في حدوث إصابة للشعر بالقشرة، أو أن يتسببا في تساقط الشعر.

واحدة من وصفات لتنعيم الشعر كالحرير وتطويله، خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن احذري من أن تسوقك بعض الإعلانات إلى تجربة أي وصفة لتنعيم الشعر في ساعتين، فأنت قد تحصلين على نتيجة جيدة بالفعل ولكن ليس خلال ساعتين، على الأقل يمكنك تجربة ما نطرحه من وصفة لترطيب الشعر كالحرير من أول استعمال.

يعمل العسل كمرطب طبيعي ممتاز، لتنعيم الشعر الجاف وفرده، خاصة مع تكرار الاستخدام، ولكن احرصي على غسيل شعرك جيدًا عقب استخدامه، وسوف تحتاجين من مكونات الوصفة:

2 ملعقة طعام كبيرة من عسل النحل الأبيض الطبيعي. كوب واحد من حليب الأرز.

يمكنك شراء حليب الأرز جاهزًا، أو عمل حليب الأرز في المنزل بخطوات بسيطة.

بخطوات بسيطة. وفي وعاء عميق، قومي بخلط حليب الأرز مع عسل النحل، وامزجيهما جيدًا، للحصول على خليط جيد ومتماسك.

قومي بتمشيط شعرك، ثم ضعي الخليط وافرديه على كل خصلات الشعر بداية من فروة الرأس.

دلكي الخليط في شعرك، ثم اتركيه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف الساعة، حتى يتغلغل جيدًا.

اغسلي شعرك جيدًا، باستخدام الشامبو والبلسم الخاصين بك.

كرري الطريقة مرتين كل أسبوع.

خلطة الموز هي واحدة من خلطات لتنعيم الشعر كالحرير بسرعة، وذلك لما سيحتويه الموز من فوائد وعناصر مغذية للشعر، تساعد على تنعميه وتطريته بشكل كبير، والموز يدخل كعنصر فعال، في وصفات لتنعيم الشعر كالحرير وتطويله أيضًا. ولن تحتاجي سوى لما يلي:

حبة موز واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة طعام كبيرة من عسل النحل الأبيض.