أفضل كولاجين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وعلاج مشاكله تمنحك شعر مثالي، نحن نعلم جيداً أن الكولاجين يستخدم في شد البشرة وإزالة التجاعيد ومنع ظهور علامات التقدم في العمر، وذلك حتي تتمتع المرأة بالشباب والنضارة دائماً ولكن ما لا تعرفينه أن الكولاجين أصبح يستخدم في مجال العناية بالشعر وعلاج مشاكله المختلفة، مثل التساقط والتقصف وفرد الشعر المجعد والخشن ولذلك أصبح لا غني عنه في العناية والاهتمام بالشعر، حيث يعد الكولاجين هو البروتين الأساسي الذي يدخل في معظم أنحاء الجسم.

كولاجين طبيعي لعلاج وفرد وتنعيم الشعر والتخلص من مشاكله لشعر أكثر صحة

يعتقد الجميع أن الكولاجين هو مخصص للعناية بالبشرة فقط ولكنه يمكنك من خلاله أن يساعدك في الحصول علي شعر مثالي وصحي، وذلك لأنه يمنحه حجم أكثر كما يعمل علي عدم تلف الشعر مما يمنحه النعومة واللمعان دون الحاجة إلي استخدام أدوات التصفيف الحرارية، حتي يعيد الحيوية والقوة إلي شعرك ولهذا سوف أقدم لكم أفضل كولاجين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر ويعالج كل مشاكله لشعر مثالي وأكثر قوة ولمعان.

كولاجين طبيعي من الجيلاتين البودرة والبيض وخل التفاح لفرد وتنعيم الشعر

يحتوي هذا الكولاجين الطبيعي علي مكونات هامة تعمل علي فرد الشعر ومنحه النعومة واللمعان، حيث يعد البيض من أهم المكونات التي تحتوي علي كمية كبيرة من البروتينات التي يحتاج إ‘ليها الشعر حتي يزيد من صحته وقوته، أما خل التفاح يعمل علي إزالة الترسبات من فروة الرأس كما يعمل علي تقوية وتعزيز نمو الشعر ومنحه الترطيب اللازم، أما الجيلاتين البودرة يساعد في احتفاظ الشعر بالرطوبة المطلوبة لاحتوائه علي بروتينات تعمل علي تغذية الشعر مما يعزز من لمعانه.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3/4 كوب من الماء.

1/4 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

قومي بمزج الجيلاتين البودرة مع الماء جيداً ويمكنك مضاعفة الكمية للشعر الطويل، ثم أضيفي البيضة واخلطيها حتي تمتزج.

ضعي زيت الزيتون وخل التفاح علي باقي المكونات وامزجيهم جيداً، ثم قومي بغسل الشعر حتي يصبح نظيفاً وخالي من أي زيوت أو كريمات.

قومي بوضع الكولاجين الطبيعي علي كل خصل الشعر من الجذور حتي الأطراف،واتركيه لمدة من 30 دقيقة ل ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو ثم البلسم.

يستخدم هذا الكولاجين الطبيعي مرتين في الأسبوع مع الاستمرار عليه لفترة حتي يمكنك معالجة الشعر، دون الحاجة إلي الذهاب لصالون التجميل لتغذية الشعر وعلاج مشاكله لشعر أكثر قوة وحيوية.

مكونات كولاجين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وعلاج مشاكلهطريقة تحضير كولاجين طبيعي للشعر في المنزل لشعر مثالي