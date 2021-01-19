ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد و تبييض الوجه من اول استخدام والحصول على بشرة ناعمة

ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد و تبييض الوجه تحتوي القهوة على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً للبشرة، فالقهوة تقضي على التجاعيد وتعمل على تفتيح البشرة وتعالج حب الشباب بالإضافة إلى أنها تعمل على تنظيفها بعمق شديد، فاحصلي على بشرة نضرة وجذابة وأكثر شباباً فهو مصدر كبير لفيتامين ب3 الذي يحمي الجلد من الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يكافح البكتيريا لأنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات ويعالج حب الشباب.

للتخلص من التجاعيد و تبييض الوجه

طريقة استخدامات القهوة للبشرة

هناك الكثير من الطرق التي يتم استخدامها للحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب ومنها ما يلي:

ماسك القهوة:

يعتبر من أحد الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على بشرة ناعمة ناصعة البياض، فاحضري وعاء ضعي به 4/1 كوب من مسحوق القهوة وملعقتين من الحليب المحلى واخلطيهم جيداً حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة، قومي بغسيل بشرتك بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر لفتح المسامات ثم قومي بتطبيق الخليط على الوجه والرقبة ثم يترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر ومن بعده البارد لغلق مسام البشرة المفتوحة، والتزمي باستخدام الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

ماسك القهوة والحليب لتبيض البشرة:

دمج الحليب مع القهوة يجعل الخليط أفضل بكثير فالحليب يحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً للبشرة، فقومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو و3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم، ثم يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها ومن ثم يتم وضع الخليط على البشرة يفضل أن يتم ذلك في الصباح واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم فرك البشرة لمدة دقيقتين ثم شطف البشرة بالماء الفاتر لأفضل النتائج احرصي على تكرار استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.