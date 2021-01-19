طريقة مضمون نجاحها لعمل كريمة الطبخ في المنزل

كريمة الطبخ تعطي مذاق جيد وشكل جذاب للأطعمة ومفيدة جدا لأنها تحتوي على الكالسيوم وبالتالي تساعد على تقوية العظام وتمنع هشاشة العظام، وأيضاً تحتوي على فيتامينات كثيرة ومن أهمها فيتامين أ، وتمد الجسم بالبروتينات والسعرات الحرارية العالية والفسفور والكاروتين، بالإضافة إلى أنها تقضي نهائيا على النحافة الزائدة فينصح الأشخاص الذين يعانون من النحافة بكثرة تناول كريمه الطبخ لأنها تساعد على زياده الوزن في أيام قليلة، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقتين لعمل كريمه الطبخ في المنزل.

كريمة الطبخ يوجد لها نوعين النوع الأول وهو نوع كريمة الخاصة بالحلويات، والنوع الثاني هو كريمه الطبخ التي نقوم بادخالها في العديد من الأطعمة، ولكي نقوم بتجهيز كريمه الطبخ في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ملعقتين من الزبدة النباتية.

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة من القشطة.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقتين من الطحين.

كوبين من الحليب، بشرط يكون كامل الدسم.

طريقة تجهيز كريمة الطبخ:

لكي نقوم بتجهيز كريمه الطبخ في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع في إنائه الطحين والحليب والملح والنشا. نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي لمدة ثلاث دقائق. نحضر إناء ونضع فيه خليط الحليب ونضعه على النار، مع مراعاة تهدئة النار وتقليبها بصفة مستمرة لحين الغليان وتجانس جميع المكونات جيداً. نقوم برفع اﻹناء عن النار وإضافة القشطة له وتقليبه بإستخدام المضرب اليدوي. نقوم بوضع هذا الخليط مرة ثانية في وعاء الخلاط الكهربائى، وتشغيله لمدة ثلاث دقائق. نقوم بإستخدام الكريمة في أي أطعمة مفضله إليكى.

مكونات وطريقة عمل كريمة الطبخ بجبنة الموزاريلا:

لكى نقوم بتجيهزها سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

كوب من جبنة الموزاريلا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من جبنه الدهن.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الكريم السائل.

بيضتين.

كل ما نفعله اتباع الآتى: