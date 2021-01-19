طريقة عمل الكنافة النابلسية الاصلية مثل المحلات أحلى طريقة لعمل الكنافة في البيت

طريقة عمل الكنافة النابلسية الاصلية مثل المحلات يعتبر إعداد الحلويات من أكثر ما تهتم به ربات البيوت، ومن بينهم الكنافة فهي جزء لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، ويوجد لها الكثير من الأنواع والنكهات المتنوعة، وعلى رأسهم الكنافة النابلسية تحمل مذاق خاص ولكن لا يدرك الكثير منا طريقة إعدادها كما يجب أن يكون ويقومون بشرائها من الخارج، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة النابلسية بأفضل طعم وجودة عالية. طريقة عمل الكنافة النابلسية إليكم خطوات عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة وما تحتاجه من مكونات ونضمن لكي الحصول على طعم رائع:

المكونات: كوبان من الجبن العكاوي.

نصف كليو من الكنافة الطازجة.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

فستق مطحون.

لون طعام أحمر.

كوب ونصف شربات حلويات. طريقة التحضير: طريقة التحضير: في البداية نحضر إناء عميق ونبشر به الجبن العكاوي بشكل جيد، ومن الممكن للحصول على نتائج أفضل أن تقومي بإضافة مكعبين من الجبن الكيري أو الجبن الموتزاريلا على أن تكون خالية من الملح. نقوم الآن بتقسيم الزبدة لثلاث الأقسام نأخذ القسم الأول منها ونضيف له لون اللون الطعام. ونضع الكنافة في إناء عميق ونفركها بشكل جيد ومن ثم نقوم بوضع الزبدة المضاف لها لون الطعام وتخلط سوياً بشكل جيد حتى تمام التجانس. نضع القسم الثاني من الزبدة بصينية وتوضع على نار هادئة، ومن ثم نقوم بفرد الكنافة في القاع والجوانب وتترك قليلاً حتى أن تتحمر. ترفع الصينية من على النار ونضع الجبن فوق طبقة الكنافة، وتترك لعدة دقائق حتى تذوب الجبن بشكل تام، وبإمكانك الحصول على نتائج سريعة من خلال وضع الصينية بصينية أكبر مملؤة بالماء الدافئ وتوضع على النار العالية لتذوب الجبن أسرع. نقوم بخلط باقي كمية الكنافة بالزبدة المتبقية وتقلب بصينة أخرى وتوضع على النار حتى تتحمر من جديد من القاع ثم تسفى بالشربات وتزين بالفستق وبألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل الكنافة النابلسية الاصلية مثل المحلات يعتبر إعداد الحلويات من أكثر ما تهتم به ربات البيوت، ومن بينهم الكنافة فهي جزء لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، ويوجد لها الكثير من الأنواع والنكهات المتنوعة، وعلى رأسهم الكنافة النابلسية تحمل مذاق خاص ولكن لا يدرك الكثير منا طريقة إعدادها كما يجب أن يكون ويقومون بشرائها من الخارج، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة النابلسية بأفضل طعم وجودة عالية. طريقة عمل الكنافة النابلسية إليكم خطوات عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة وما تحتاجه من مكونات ونضمن لكي الحصول على طعم رائع:

المكونات: كوبان من الجبن العكاوي.

نصف كليو من الكنافة الطازجة.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

فستق مطحون.

لون طعام أحمر.

كوب ونصف شربات حلويات. طريقة التحضير: طريقة التحضير: في البداية نحضر إناء عميق ونبشر به الجبن العكاوي بشكل جيد، ومن الممكن للحصول على نتائج أفضل أن تقومي بإضافة مكعبين من الجبن الكيري أو الجبن الموتزاريلا على أن تكون خالية من الملح. نقوم الآن بتقسيم الزبدة لثلاث الأقسام نأخذ القسم الأول منها ونضيف له لون اللون الطعام. ونضع الكنافة في إناء عميق ونفركها بشكل جيد ومن ثم نقوم بوضع الزبدة المضاف لها لون الطعام وتخلط سوياً بشكل جيد حتى تمام التجانس. نضع القسم الثاني من الزبدة بصينية وتوضع على نار هادئة، ومن ثم نقوم بفرد الكنافة في القاع والجوانب وتترك قليلاً حتى أن تتحمر. ترفع الصينية من على النار ونضع الجبن فوق طبقة الكنافة، وتترك لعدة دقائق حتى تذوب الجبن بشكل تام، وبإمكانك الحصول على نتائج سريعة من خلال وضع الصينية بصينية أكبر مملؤة بالماء الدافئ وتوضع على النار العالية لتذوب الجبن أسرع. نقوم بخلط باقي كمية الكنافة بالزبدة المتبقية وتقلب بصينة أخرى وتوضع على النار حتى تتحمر من جديد من القاع ثم تسفى بالشربات وتزين بالفستق وبألف هنا وشفا.

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