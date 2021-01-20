طريقة عمل الكشري المصري بألذ وأسهل طريقة أحلى من المحلات

يعد الكشري المصري من الأكلات الشعبية والمشهورة، ويتميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ويعشقه الصغار والكبار. ويلجأ الكثيرون إلى شرائه من المحلات، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكشري المصري وطريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، وبمذاق لذيذ أحلى من المحلات.

مكونات الكشري المصري

يتكون الكشري المصري من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو أرز مصري مغسول ومصفى جيدا.

ربع كيلو عدس منقوع ومصفى جيدا.

ربع كيلو شعرية.

رشة ملح.

رشة كمون مطحون.

رشة فلفل أسود.

زيت.

ماء مغلي مذاب فيه مكعب مرقة.

ربع كيلو حمص منقوع ومسلوق.

مقادير سلق المكرونة

نصف كيلو مكرونة صغيرة.

ربع كيلو مكرونة اسباجيتي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة زيت.

ماء مغلي.

مقادير قلي البصل

2 حبة بصل مقطع شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

زيت للقلي.

مقادير صلصة الطماطم

زيت.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم مركز.

3 كوب صلصة طماطم.

رشة ملح.

رشة سكر.

مقادير الدقة

كوب ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ربع كوب عصير ليمون.

نصف كوب خل.

رشة ملح.

مقادير الصلصة الحارة

زيت.

2 ملعقة كبيرة شطة مطحونة.

ثلث كوب من الدقة.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكشري المصري بطريقة عملية سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وبدون مجهود كبير.