طريقة عمل الكشري المصري بألذ وأسهل طريقة أحلى من المحلات

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يعد الكشري المصري من الأكلات الشعبية والمشهورة، ويتميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ويعشقه الصغار والكبار. ويلجأ الكثيرون إلى شرائه من المحلات، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكشري المصري وطريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، وبمذاق لذيذ أحلى من المحلات.مكونات الكشري المصري
يتكون الكشري المصري من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو أرز مصري مغسول ومصفى جيدا.
- ربع كيلو عدس منقوع ومصفى جيدا.
- ربع كيلو شعرية.
- رشة ملح.
- رشة كمون مطحون.
- رشة فلفل أسود.
- زيت.
- ماء مغلي مذاب فيه مكعب مرقة.
- ربع كيلو حمص منقوع ومسلوق.
مقادير سلق المكرونة
- نصف كيلو مكرونة صغيرة.
- ربع كيلو مكرونة اسباجيتي.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة زيت.
- ماء مغلي.
مقادير قلي البصل
- 2 حبة بصل مقطع شرائح رفيعة.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة كبيرة نشا.
- زيت للقلي.
مقادير صلصة الطماطم
- زيت.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم مركز.
- 3 كوب صلصة طماطم.
- رشة ملح.
- رشة سكر.
مقادير الدقة
- كوب ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ربع كوب عصير ليمون.
- نصف كوب خل.
- رشة ملح.
مقادير الصلصة الحارة
- زيت.
- 2 ملعقة كبيرة شطة مطحونة.
- ثلث كوب من الدقة.
- نصف كوب من صلصة الطماطم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكشري المصري بطريقة عملية سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وبدون مجهود كبير.
- نقطع البصل شرائح رفيعة، ثم نضيف إليه النشا والدقيق ونخلطهم جيدا.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، وعندما يسخن نضيف إليه البصل ونقلبه باستمرار حتى يصيح لونه ذهبي ومقرمش.
- ثم نرفع البصل من على النار ونصفيه جيدا من الزيت ونضعه جانبا.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء مغلي ونسلق فيها المكرونة الصغيرة ومكرونة اسباجيتي، ثم نضيف رشة ملح، ونتركها حتى تستوي.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها زيت من زيت البصل، ثم نضيف إليه الشعرية ونقلبها باستمرار حتى تتحمص ويصبح لونها غامق قليلا.
- ثم نضيف إليها الأرز ونقلبهم جيدا باستمرار لمدة دقيقتين تقريبا، ثم نضيف العدس، ونقلبهم باستمرار حتى يتحمصوا.
- ثم نضيف إليهم الكمون المطحون والملح والفلفل الأسود والماء المغلي ونقلبهم، ثم نخفض درجة الحرارة ونتركه حتى يستوي.
- ثم نصفي المكرونة من الماء جيدا بعد استوائها، ونغسلها بالماء البارد مرة واحدة ونضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت البصل ونقلبهم جيدا (حتى لا تلتصق مع بعضها)، ثم نضعها جانبا حتى تسوية باقي المكونات.
- ثم نحضر صلصة الطماطم، نضع حلة على النار، ونضيف إليها زيت من زيت البصل، ثم نضيف ملعقة ثوم مهروس، ونقلبه جيدا باستمرار.
- ثم نضيف إليه الكمون المطحون والكزبرة المطحونة ونقلبهم جيدا، ثم نضيف معجون الطماطم وصلصة الطماطم ورشة الملح ورشة السكر ونقلبهم جيدا، ونتركه حتى يستوي.
- ثم نحضر الدقة، نحضر كوب ماء ساخن ونضيف إليه ثوم مهروس وكمون مطحون وكزبرة مطحونة وعصير ليمون وخل ورشة ملح ونقلبهم جيدا.
- ثم نحضر الصلصة الحارة، نحضر إناء ونضيف إليه زيت من زيت البصل وشطة وثلث كوب من الدقة ونصف كوب من صلصة الطماطم ونقلبهم جيدا.
- وبذلك تكون مكونات الكشري جاهزة، وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعد الكشري المصري من الأكلات الشعبية والمشهورة، ويتميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ويعشقه الصغار والكبار. ويلجأ الكثيرون إلى شرائه من المحلات، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكشري المصري وطريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، وبمذاق لذيذ أحلى من المحلات.مكونات الكشري المصري
يتكون الكشري المصري من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو أرز مصري مغسول ومصفى جيدا.
- ربع كيلو عدس منقوع ومصفى جيدا.
- ربع كيلو شعرية.
- رشة ملح.
- رشة كمون مطحون.
- رشة فلفل أسود.
- زيت.
- ماء مغلي مذاب فيه مكعب مرقة.
- ربع كيلو حمص منقوع ومسلوق.
مقادير سلق المكرونة
- نصف كيلو مكرونة صغيرة.
- ربع كيلو مكرونة اسباجيتي.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة زيت.
- ماء مغلي.
مقادير قلي البصل
- 2 حبة بصل مقطع شرائح رفيعة.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة كبيرة نشا.
- زيت للقلي.
مقادير صلصة الطماطم
- زيت.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم مركز.
- 3 كوب صلصة طماطم.
- رشة ملح.
- رشة سكر.
مقادير الدقة
- كوب ماء ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ربع كوب عصير ليمون.
- نصف كوب خل.
- رشة ملح.
مقادير الصلصة الحارة
- زيت.
- 2 ملعقة كبيرة شطة مطحونة.
- ثلث كوب من الدقة.
- نصف كوب من صلصة الطماطم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكشري المصري بطريقة عملية سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وبدون مجهود كبير.
- نقطع البصل شرائح رفيعة، ثم نضيف إليه النشا والدقيق ونخلطهم جيدا.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، وعندما يسخن نضيف إليه البصل ونقلبه باستمرار حتى يصيح لونه ذهبي ومقرمش.
- ثم نرفع البصل من على النار ونصفيه جيدا من الزيت ونضعه جانبا.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء مغلي ونسلق فيها المكرونة الصغيرة ومكرونة اسباجيتي، ثم نضيف رشة ملح، ونتركها حتى تستوي.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها زيت من زيت البصل، ثم نضيف إليه الشعرية ونقلبها باستمرار حتى تتحمص ويصبح لونها غامق قليلا.
- ثم نضيف إليها الأرز ونقلبهم جيدا باستمرار لمدة دقيقتين تقريبا، ثم نضيف العدس، ونقلبهم باستمرار حتى يتحمصوا.
- ثم نضيف إليهم الكمون المطحون والملح والفلفل الأسود والماء المغلي ونقلبهم، ثم نخفض درجة الحرارة ونتركه حتى يستوي.
- ثم نصفي المكرونة من الماء جيدا بعد استوائها، ونغسلها بالماء البارد مرة واحدة ونضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت البصل ونقلبهم جيدا (حتى لا تلتصق مع بعضها)، ثم نضعها جانبا حتى تسوية باقي المكونات.
- ثم نحضر صلصة الطماطم، نضع حلة على النار، ونضيف إليها زيت من زيت البصل، ثم نضيف ملعقة ثوم مهروس، ونقلبه جيدا باستمرار.
- ثم نضيف إليه الكمون المطحون والكزبرة المطحونة ونقلبهم جيدا، ثم نضيف معجون الطماطم وصلصة الطماطم ورشة الملح ورشة السكر ونقلبهم جيدا، ونتركه حتى يستوي.
- ثم نحضر الدقة، نحضر كوب ماء ساخن ونضيف إليه ثوم مهروس وكمون مطحون وكزبرة مطحونة وعصير ليمون وخل ورشة ملح ونقلبهم جيدا.
- ثم نحضر الصلصة الحارة، نحضر إناء ونضيف إليه زيت من زيت البصل وشطة وثلث كوب من الدقة ونصف كوب من صلصة الطماطم ونقلبهم جيدا.
- وبذلك تكون مكونات الكشري جاهزة، وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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