طريقة عمل الملوخية بالدجاج والأرز في المنزل بأسهل الخطوات

تعتبر الملوخية بالدجاج ، من الأكلات الشعبية المميزة والمعروفة في مصر، وهى الوجبة المفضلة لدي الشعب المصري ولا يخلو أي منزل منها، وهى أكلة مفيدة وصحية للجسم ويحبها الكبار والصغار ويقبلون عليها، وتتميز بطعمها الطيب اللذيذ، وهى نبات زهري يعالج المشاكل التي تواجه الجسم، وتساعد على حماية الجهاز الهضمي وتسهل عملية الاخراج، وتعالج فقر الدم، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تمد الجسم بالطاقة، وتساعد على تنظيم ضغط الدم، وتساعد على تكوين الجهاز العصبي عند الجنين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الملوخية بالدجاج والأرز في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة . مكونات الملوخية بالدجاج مكونات الملوخية بالدجاج تتكون الوصفة من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب من الملوخية الخضراء. 4 أكواب من مرقة الدجاج. نصف كيلو من الأرز المنقوع. 3 ملاعق من الشعرية. طبق صغير من الثوم المفروم. ملعقة من السمن البلدي. ملعقة من الزيت. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الملوخية بالدجاج بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ثم نضيف الشربة ونتركها حتى تغلي.

نقوم بتهدئة النار على الشربة، ثم نضيف الملح والفلفل والكزبرة ونصف ملعقة من الثوم المفروم ونقلبهم جيداً.

نقوم بإضافة الملوخية إلى الشربة ونقلبها جيداً ثم نقوم برفع النار مرة ثانية حتى ترتفع الملوخية ثم نرفعها من على النار.

نقوم بإحضار طاسة متوسطة ونضعها على النار ثم نضيف ملعقة من السمن وملعقة من الزيت ونتركها حتى تسخن ثم نضيف الثوم ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي، نقوم برفع الثوم من على النار، ونضعه فوق الملوخية وهى تسمى بالطشة عند المصريين.

نقوم بإحضار طاجن كبير ونضع الملوخية به، ونقدمها بجانب الأرز المعمر بالشعرية والدجاج المحمر والعيش البلدي والمخللات وبالهناء والشفاء. نصائح لعمل الملوخية بطريقة صحيحة يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها عند عمل طبق صحي ولذيذ وهى كما يلي:- عدم تغطية الإناء بعد الطهي مباشرة حتى لا تنزل إلى الأسفل. يجب غسلها جيداً قبل الطهي. لا تستخدمي الملح بكثرة لأنه يعمل على غمقان الشربة. يجب تهدئة النار عند ونضعها في الحلة. الوسوم

تعتبر الملوخية بالدجاج ، من الأكلات الشعبية المميزة والمعروفة في مصر، وهى الوجبة المفضلة لدي الشعب المصري ولا يخلو أي منزل منها، وهى أكلة مفيدة وصحية للجسم ويحبها الكبار والصغار ويقبلون عليها، وتتميز بطعمها الطيب اللذيذ، وهى نبات زهري يعالج المشاكل التي تواجه الجسم، وتساعد على حماية الجهاز الهضمي وتسهل عملية الاخراج، وتعالج فقر الدم، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تمد الجسم بالطاقة، وتساعد على تنظيم ضغط الدم، وتساعد على تكوين الجهاز العصبي عند الجنين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الملوخية بالدجاج والأرز في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة . مكونات الملوخية بالدجاج مكونات الملوخية بالدجاج تتكون الوصفة من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب من الملوخية الخضراء. 4 أكواب من مرقة الدجاج. نصف كيلو من الأرز المنقوع. 3 ملاعق من الشعرية. طبق صغير من الثوم المفروم. ملعقة من السمن البلدي. ملعقة من الزيت. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الملوخية بالدجاج بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ثم نضيف الشربة ونتركها حتى تغلي.

نقوم بتهدئة النار على الشربة، ثم نضيف الملح والفلفل والكزبرة ونصف ملعقة من الثوم المفروم ونقلبهم جيداً.

نقوم بإضافة الملوخية إلى الشربة ونقلبها جيداً ثم نقوم برفع النار مرة ثانية حتى ترتفع الملوخية ثم نرفعها من على النار.

نقوم بإحضار طاسة متوسطة ونضعها على النار ثم نضيف ملعقة من السمن وملعقة من الزيت ونتركها حتى تسخن ثم نضيف الثوم ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي، نقوم برفع الثوم من على النار، ونضعه فوق الملوخية وهى تسمى بالطشة عند المصريين.

نقوم بإحضار طاجن كبير ونضع الملوخية به، ونقدمها بجانب الأرز المعمر بالشعرية والدجاج المحمر والعيش البلدي والمخللات وبالهناء والشفاء. نصائح لعمل الملوخية بطريقة صحيحة يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها عند عمل طبق صحي ولذيذ وهى كما يلي:- عدم تغطية الإناء بعد الطهي مباشرة حتى لا تنزل إلى الأسفل. يجب غسلها جيداً قبل الطهي. لا تستخدمي الملح بكثرة لأنه يعمل على غمقان الشربة. يجب تهدئة النار عند ونضعها في الحلة.

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