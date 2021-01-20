الماسك العجيب بقوة البوتوكس لشد وتبييض البشرة والتخلص من  التجاعيد  فورا

الماسك العجيب بقوة البوتوكس لشد وتبييض البشرة البوتكس لازالة التجاعيد من البشرة، وهي تعتبر من ضمن الأشياء الضارة، جدا والتي تؤثر على الجلد تسبب له بعض المشاكل الصحية الضارة لذلك لكي تسترجع شبابك مرة أخرى، وتتخلصي من التجاعيد الموجودة بالبشرة، بدون استخدام أي بوتكس ولكن باستخدام المكونات الطبيعية، وهي أقوى من أي أدوات كيميائية ضارة وتتسبب في ظهور حبوب وهالات سوداء في ما بعد.الماسك العجيب بقوة البوتوكس لشد وتبييض البشرة
ماسك الطماطم
الطماطم لديها العديد من الفوائد للتخلص من تجاعيد البشرة، كما أن بذور الطماطم تحتوي على الفيتامينات التفتيح الجسم بشكل مباشر، كما يمكنك عزيزتي أن تستخدمي هذه الوصفة هي تحميك من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، الأضرار المسببة من خلالها
المكونات
- طماطم مقطع.
- ملعقة من عصير الليمون
- ملعقة من الدقيق.
- تبدأ في تحضير اناء وضعى فيه الليمون والطماطم.
- ابدأ في دمج هذه المكونات.
- اضافة هذا الخليط المتجانس على البشرة، و في الأماكن التي يوجد بها تجاعيد.
- يترك هذا الكريم لمدة عشرين دقيقة.
- ثم غسل البشرة جيدا بصابون سوف يظهر هذه النتائج من اول اسبوع في الاستخدام.
الكركم من الوصفات السريعة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها، كما يعتبر أيضا الكركم من العلاج الفعال و السريع للتخلص من اسمرار البشرة، والقضاء عليها في وقت مثالي فهو منذ قديم الزمان ونجد أن القدماء يقوم باستخدام الكركم للعديد من المشاكل التي تواجه البشرة والجسم بالكامل فهي خلطة طبيعية تقضي على التجاعيد، يمكننا أن نقوم باضافتها للبشرة مع القليل من عصير الليمون القوى في التخلص من الجلد الميت الموجود بالجسم و تقشير البشرة والقضاء على النمش، والتجاعيد، والهالات السوداء والاماكن والاسمرار الموجود في الاماكن الداكنة.
المكونات
- ملعقة من الكركم المطحون
- ملعقة من الليمون.
- ابدئي بخلط كمية من الكركم المطحون، مع كمية بسيطة من عصير الليمون.
- نبدأ بتوزيع هذا الماسك من الكركم والليمون النقي في جميع الاماكن الداكنة الموجودة بالجسم.
- يشطف الوجه جيدا بعد 15 دقيقة من وقت استخدام هذا الماسك.
- الوصفة تستخدم مرتين كل أسبوع لمن يعانون من البشرة الحساسة.
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الماسك العجيب بقوة البوتوكس لشد وتبييض البشرة البوتكس لازالة التجاعيد من البشرة، وهي تعتبر من ضمن الأشياء الضارة، جدا والتي تؤثر على الجلد تسبب له بعض المشاكل الصحية الضارة لذلك لكي تسترجع شبابك مرة أخرى، وتتخلصي من التجاعيد الموجودة بالبشرة، بدون استخدام أي بوتكس ولكن باستخدام المكونات الطبيعية، وهي أقوى من أي أدوات كيميائية ضارة وتتسبب في ظهور حبوب وهالات سوداء في ما بعد.الماسك العجيب بقوة البوتوكس لشد وتبييض البشرة
ماسك الطماطم
الطماطم لديها العديد من الفوائد للتخلص من تجاعيد البشرة، كما أن بذور الطماطم تحتوي على الفيتامينات التفتيح الجسم بشكل مباشر، كما يمكنك عزيزتي أن تستخدمي هذه الوصفة هي تحميك من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، الأضرار المسببة من خلالها
المكونات
- طماطم مقطع.
- ملعقة من عصير الليمون
- ملعقة من الدقيق.
- تبدأ في تحضير اناء وضعى فيه الليمون والطماطم.
- ابدأ في دمج هذه المكونات.
- اضافة هذا الخليط المتجانس على البشرة، و في الأماكن التي يوجد بها تجاعيد.
- يترك هذا الكريم لمدة عشرين دقيقة.
- ثم غسل البشرة جيدا بصابون سوف يظهر هذه النتائج من اول اسبوع في الاستخدام.
الكركم من الوصفات السريعة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها، كما يعتبر أيضا الكركم من العلاج الفعال و السريع للتخلص من اسمرار البشرة، والقضاء عليها في وقت مثالي فهو منذ قديم الزمان ونجد أن القدماء يقوم باستخدام الكركم للعديد من المشاكل التي تواجه البشرة والجسم بالكامل فهي خلطة طبيعية تقضي على التجاعيد، يمكننا أن نقوم باضافتها للبشرة مع القليل من عصير الليمون القوى في التخلص من الجلد الميت الموجود بالجسم و تقشير البشرة والقضاء على النمش، والتجاعيد، والهالات السوداء والاماكن والاسمرار الموجود في الاماكن الداكنة.
المكونات
- ملعقة من الكركم المطحون
- ملعقة من الليمون.
- ابدئي بخلط كمية من الكركم المطحون، مع كمية بسيطة من عصير الليمون.
- نبدأ بتوزيع هذا الماسك من الكركم والليمون النقي في جميع الاماكن الداكنة الموجودة بالجسم.
- يشطف الوجه جيدا بعد 15 دقيقة من وقت استخدام هذا الماسك.
- الوصفة تستخدم مرتين كل أسبوع لمن يعانون من البشرة الحساسة.
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