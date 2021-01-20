فيتامين د Vitamin D| اعراض نقص فيتامين د وعلاجه باستخدام أوسوفورتين د Issofotin D

فيتامين د vitamin D، من اكثر الفيتامينات التي يحتاج له الجسم منذ الصغر حتي الكبر فمنذ أن يولد أن يولد الطفل ويأخذ فيتامين د من لبن الأم الطبيعي أو يكمل الفيتامين بمكمل غذائي من فيدروب vi drop وان نقص فيتامين د في الجسم يؤثر علي الجسم بأضرار بليغة الخمول الدائم وجع العظام الاكتئاب.

الفطر أو عش الغراب أو المشروم mushrom.

يساعد الفطر علي تعزيز نمو العظام ويعوض نقص فيتامين د في الجسم للمرأة الحامل والمرضع.

الشوفان.

ينصح به لمرضي السكر ومرضي نقص فيتامين د ومن اهم الأطعمة التي تصنع منه فطيرة الشوفان وخبز الشوفان.



الحليب الطازج.

التمر الطازج والعجوة.

البرتقال الطازج.

أشعة الشمس من الساعة 8 صباحا حتي العاشرة صباحاً.

زيت كبد الحوت.

عند نقص فيتامين د يكون مستوي فيتامين د اقل من 30 نانومل\ لتر.

عندما تكون نسبة فيتامين 30الي 50 نانومل\لتر فهي نسبة غير كافية للجسم.

الحالة المطمئنة لتحليل فيتامين د عندما تكون نسبة الفيتامين من 50-125.

عندما تكون النسبة اكبر من 125 نانومل\لتر فتكون الكمية كافية.

تساقط الشعر وشحوب الوجه والاصفرار الدائم للبشرة.

التعرض الدائم للإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر والإجهاد الدائم.

صدفية الجلد والالتهابات الجلدية

التئام الجروح ببطء.

الشعور الدائم بالتقلب المزاجي والاكتئاب المزمن والأعراض النفسية.

الخضروات والفاكهة التي تحتوي علي فيتامين دتحليل فيتامين د Vitamin D analysisأعراض نقص فيتامين ددواء أوسوفورتين د Issofotin D لعلاج نقص فيتامين د

يعتبر دواء اوسوفورتين د Issofotin D مكمل غذائي حيث يحتوي علي اعلي نسبة فيتامين د2 ذائب في كمية من الدهون لامتصاص الفسفور والكلسيوم في الجسم لبناء وتقوية العظم وعلاج الكساح وهشاشة ولين العظام وأيضاً مفيد لعلاج تساقط الشعر ورجوع الشعر لصحته ويعطيه الحيوية واللمعان والمظهر الصحي.

تعويض الجسم عن نقص فيتامين د.

مساعدة الجسم علي امتصاص الجسم والكلسيوم.

علاج آلام العظام والمفاصل والظهر والفقرات.

علاج الكساح وهشاشة ولين العظام.

تقليل الإصابة بهشاشة العظام.

الجرعة المطلوبة للعلاج: متوقفة الجرعة علي تحليل فيتامين د إذا كان نسبة التحليل أن فيتامين د اقل من 30 نانومول\ لتر ودا نقص واضح للفيتامين الجرعة المطلوبة تكون بمعدل قرص أسبوعياً وتركيز 50000 لمدة شهر ونص 6 أسابيع متواصلة.

الشعور بالقئ والغثيان.

فقدان الشهية.

الإمساك.

زيادة ملحوظة بالتبول.

الشعور بالتعب.

تقلبات مزاجية

دواعي الاستعمال لدواء اوسوفورتين د Issofotin D والجرعة المستخدمةالآثار الجانبية لدواء اوسوفورتين د Issofotin D