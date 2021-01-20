طريقة استخدام فيتامين سي على البشرة بالمنزل بالطرق الآمنة ونتائج سحرية

طريقة استخدام فيتامين سي على البشرة , فيتامين سي من أهم المكملات الغذائية التي تُعزز صحة الجلد والبشرة، ويُعيد تَرميم خلايا الجلد التالفة، كما أنه قادر على علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة والعميقة، وترهل البشرة، ويُمكن استخدامه أيضًا على البشرة الحساسة بتركيز لا يَزيد عن 20%، أو مع دمجه مع مكونات أخرى، بالإضافة لإمكانية دمجه مع روتين العناية بالبشرة كل يوم.

طريقة استخدام فيتامين سي على البشرة

يُوجد طرق كثيرة لاستعمال فيتامين سي للبشرة، لأنه يَتوفر على شكل سيروم يَتم تَطبيقه مرتين باليوم صباحًا ومساءً، قَبل تَطبيق الكريم المُرطب، أو التُونر حتى يَتم امتصاصه سريعًا، والحصول على أفضل نتيجة، وسَيَتم الحصول على النتيجة في خلال فترة تَتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع، مع الحرص على القيام باختبار الحساسية قبل تَطبيقه لمعرفة النسبة المناسبة التي يُمكن استخدامها.

خلطة فوار فيتامين سي لبشرة بيضاء نضرة

من أشهر خلطات العناية بالبشرة، خلطة فوار فيتامين سي التي تُكسب البشرة نضارة وإشراقة، مما يَجعل بشرتك ناعمة كالحرير، فهي طريقة من طرق كثيرة يُمكن من خلالها الاستفادة من فوائد فيتامين سي للبشرة، وفي تَحضيرها سَنحتاج إلى:-

2 قرص من فوار فيتامين سي + كوب صغيرة من عصير الليمون + ربع كوب من زيت اللوز المر + 250 مل من كريم جليسوليد.

يَتم وضع الكريم + زيت اللوز ويُمزج المكونين معًا.

ثم يٌضاف اقراص فوار فيتامين سي مع عصير الليمون، ثم مزج المكونين حتى يَذوب.

ثم يُسكب الأربعة مكونات معًا في الوعاء، والاحتفاظ بها لحين الاستعمال.

يَتم استخدام هذا الخليط على البشرة كل يوم قبل الخلود للنوم، ويُترك من الليل حتى صباح اليوم التالي.

يُفضل الاستمرار في تَطبيق هذا الخليط على الأقل لمدة 3 أشهر على الأقل، مع الحرص على أن يَتم الاحتفاظ بالخليط بالثلاجة بَعد تَحضيره لحين استعماله.

وفي الختام لابد أن تعرفي عزيزتي أن أحد الطرق المؤكدة التي تَعتني بالبشرة عناية كاملة، هي استخدام فيتامين سي للبشرة، لأنه يٌحفزها على إفراز الكولاجين والبروتين اللذان يَقومان بَتعزيز صحة البشرة وبالتالي الحفاظ على شبابها، وتجديدها بصورة غاية في الروعة.