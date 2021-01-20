رجيم المرضعات سريع المفعول سالي فؤاد ، تهتم كثير من الأمهات المرضعات بعد الحمل والولادة اتباع نظام رجيم يساعدها على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة إن حرق الدهون في الجسم تسبب في حدوث العديد من الترهلات خاصة في البطن وبالتالي يؤثر على نفسيتها كثيراً في زيادة الوزن، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم رجيم للمرضعات سريع المفعول سالي فؤاد للتخلص من الدهون الزائدة.

رجيم المرضعات سالي فؤاد

وجبة الإفطار يتم تناول كوب من الحليب ويضاف عليه ملعقة من عسل النحل أو الأسود أو يمكن تناول زبادي خالي الدسم أو تناول كوب من اللبن وخمس ملاعق من الفول واضافة عليه زيت زيتون أو بيضاء أو 2 شريحة من التوست الأسمر وقطعة من الجبنة القريش.

وجبة السناك والغذاء

كوب عصير برتقال خالي السكر أو 2 ثمرة من الفاكهة، يتم تناول 2 شريحة من اللحم المشوي أو المسلوق وسمكة كبيرة أو نصف فرخة بجانب ثلاث ملاعق من المكرونة المسلوقة أو الأرز أو حبات البطاطس المضاف إليه البقدونس والبهارات والكزبرة أو يتم تناول صحن من الخضار السوتيه أو البقلية.

وجبة الغذاء والعشاء

يتم تناول ثمرة واحدة من الفاكهة أو بعض المكسرات بحجم كف اليد أما بالنسبة لي وجبة العشاء طبق من السلطة الخضراء أو شريحة من التوست الأسمر أو قطعة من الجبنة القريش المضاف إليها زيت الزيتون والزعتر.

نصائح رجيم المرضعات

عند الإحساس بالجوع بين الوجبات يفضل تناول المشروبات الدافئة مثل الكراوية والنعناع واليانسون بدون إضافة سكر ويفضل تناول المقليات مرة واحدة في الأسبوع، وينبغي عليها أن تقوم باستبدال الجبنة القريش والجبنة الشيدر، ويجب تناول 10 أكواب من الماء في اليوم والابتعاد عن العصائر والمشروبات الغازية والشيبس والحلويات وممارسة الرياضة كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل رياضة المشي.