طريقة عمل الموكا الساخنة بطريقة الكافيهات وبدون ماكينة باحترافية تعتبر الموكا من اشهر المشروبات الساخنة التي تنال اعجاب الكثيرين لاحتوائها علي العديد من المكونات ذات الطعم والمذاق الرائع ويطلبها الكثيرون منكم في الكافيهات ف اغلبكم مدمنيها وفي هذه المقالة سنذكر لكم طريقة اعداد الموكا الساخنة بطريقة الكافيهات وبدون ماكينة باحترافية في المنزل.

مكونات الموكا الساخنة بطريقة الكافيهات وبدون ماكينة

تتكون الموكا من 4 طبقات :

صوص الشيكولاتة اللبن بفوم شوت الاسبريسو كريمة خفق او كريم شانتيه للتزيين

نقوم بتقطيع شرائح من الشيكولاتة المفضله لديك واضيفي عليهم كريمة ساخنة وأمزجيهم حتى ذوبان شرائح الشيكولاتة نهائي وبذلك يكون أصبح لديكي الصوص الخاص بالشوكلاته للقهوة جاهز.

هناك 3 طرق لتحصلي علي فوم اللبن مثل الفوم المعلب أو فوم الماكينات اذا لم يكن لديكي ماكينة القهوة وهي:

قومي بتسخين اللبن وضعيه في برطمان وقومي ب رجه بقوة لمده لا تقل عن دقيقتين وستحصلي علي الفوم الذي تريدينه. او ضعيه في الخلاط واضربيه بسرعة عالية لمده 30 ثانية او اكثر قليلا سيتكون لديكي فوم القهوة. او استخدمي المضرب اليدوي بالحجارة لتفويم اللبن او باستخدام الهاند بلندر.

احضري المح الخاص بكي المفضل لديكي وفي المج ضعي معلقه من القهوة سريعة الذوبان وكمية من الماء الساخن للحصول علي الشوت.

ضعي في المج صوص الشيكولاتة

ثم اضيفي طبقة من فوم اللبن اولا

ثم اضيفي شوت الاسبريسو

ثم كمية اللبن علي حسب حجم المج

طريقة تقديم

وذلك لتحصلي علي طبقات الموكا الذي ترينها في الكافيهات .

ثم اضيفي كريمه الخفق او كريم الشانتيه المتماسك علي الوش للتزيين.