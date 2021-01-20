طريقة عمل كريب نوتيلا بالموز بالخطوات بالمنزل، يعود إلى المطبخ الفرنسي هو احد أنواع البان كيك يتم تخضيره من الدقيق ويمكن التنوع في أنواع كريب متنوعة يوجد منة كريب الحادق يمكن أضافه قطع الفرخ، أو اللحم، أو الجبن، وكريب الحلو يعشق ويفضله جميع أفراد الأسرة.

كريب نوتيلا، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا التي يتوجب علينا اتخاذ بعض الإجراءات لللاحترازية وعدم الخروج والتواجد في الأماكن المزدحمة، لذلك نقدم لكم افضل الوصفات التي يمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة كريب نوتيلا، لكل عشاق الشوكلاتة.

طريقة عمل كريب النوتيلا بالموز

كريب الحلو الشكولاتة، يمكن تقديمه لأطفالنا لتناول اكل صحي يفضلونه عن الحلويات الجاهزة من الخارج ويمكن أيضا تحضير كريب الحادق، بنفس المقادير ويقدم وجبة أساسية، أو وجبة عشاء لأطفال، نقدم لكم أولا.

مقادير كريب النوتيلا.

كوب ونص دقيق. كوب ونص من البن(الحليب). عدد 3 معالق من السكر. عدد ربع معلقة من الملح. عدد3 بيضات. نص معلقة من الزبدة. نص معلقة زيت. فانليا. نوتيلا. موز.

ولا نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بضرب عدد ال3 بيضات مع مقدار السكر مضاف اليهم الفانليا ونخلط جيدا.

ونبدأ في وضع نص معلقة الزبدة+ نص معلقة الزيت ونقوم بالضرب جيدا.

ثم نقوم بإضافة كوب ونص من البن(الحليب) إلى الخليط ونكرر الضرب.

بعد ضرب الخليط جيدا نقوم بإضافة مقدار الدقيق+ الملح ونضرب مرة أخري.

نضرب جيدا حتى يصبح القوام مناسب.

نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونقوم بوضع القليل من الزيت وننتظر حتى تسخن جيدا ونبدأ في وضع مقدار من خليط كريب مقدار مناسب حتى لا يصبح سميك.

ننتظر دقائق ونقلب على الوجه الأخر حتى يصبح لون ذهبي.

ونكرر حتى ننهى مقدار الخليط.

ثم نبدأ في وضع نوتيلا وموز.

نقدم لا طفال احلي كريب نوتيلا موز.

طريقة عمل كريب نوتيلا