أحلى مقبل للطعام الباذنجان بالثوم والليمون اللذيذ وطريقة سلطة البابا غنوج الجميلة

يعتبر الباذنجان بالثوم والليمون من احلى انواع المقبلات على الطعام، يفضله الكثير من الناس صغاراً وكباراً رجالاً ونساءاً وذلك لطعمه اللذيذ الشيق، من المعروف عن المصريين وغير المصريين أن إذا وجدت مائدة الطعام من غير أي نوع من المخللات أو السلطات يكون ليس في إقبال شديد على الأكل لذلك السبب تبحث معظم الأمهات على ما يفتح نفس العائلة على الطعام، وهذا النوع من الطعام له فوائد صحية مفيدة جداً للجسم حيث يعتبر الباذنجان مصدر الحديد للجسم والثوم والليمون يعملوا على تقوية المناعة ومكافحة كثير من الأمراض وخاصة في وقتنا الحالي، وهو مفيد أيضاً لمرضى السكر ويعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، واليوم سوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الباذنجان بالثوم والليمون وسلطة البابا غنوج.

مكونات الباذنجان بالثوم والليمون

يتكون الباذنجان بالثوم والليمون من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:

2 حبة من الباذنجان الأسود.

زيت للقلي.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

5 فصوص من الثوم.

حبة كبيرة من الليمون أو الخل الأبيض.

حبة صغيرة من الطماطم.

كمون ( حسب الرغبة ).

ملح (حسب الرغبة ).

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة مبسطة لعمل الباذنجان بالتفصيل وهذه الطريقة هي:

نقوم بغسل الباذنجان وتقطيعه إلى حلقات ويتم تنقيعه في الملح حتى لا يشرب زيت. نحضر مقلاة بها زيت ونضعها على النار نقوم بوضع الباذنجان به ونتركه حتى ياخذ اللون المناسب. في ذلك الوقت نقوم بتقطيع الكزبرة الخضراء والثوم والطماطم إلى قطع صغيرة جداً. نضع الباذنجان في طبق مسطح ونضع عليه المكونات السابقة ونقوم بعصر حبة الليمون عليه.

طريقة عمل سلطة بابا غنوج

تعتبر سلطة بابا غنوج من المقبلات أيضاً للطعام ويمكن تناولها بمفردها دون أي طعام بجانبها وهي كما يلي:

المكونات

نصف كوب من الطحينة.

2 حبة من الباذنجان الأسود.

3 ملاعق من الزيت العادي أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطة حارة ( على حسب الرغبة ).

كزبرة خضراء.

طريقة التحضير

نقوم بشوي الباذنجان كامل في الفرن أو على البوتاجاز حتى تصبح القشرة الخارجية سهلة الإزالة. بعد ذلك نقوم بتقشير الباذنجان ونضع الجزء الداخلى في الخلاط، ونضع عليه الكزبرة الخضراء والفلفل الاسود ونخلطهم جيداً. نضع هذا الخليط في إناء ونضع عليه الطحينة والزيت ونقلبهم جيداً.

ويقدم الطبق بألف هنا وشفا.