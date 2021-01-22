طريقة عمل البيتزا بطريقة الشيفات فى المنزل بمقادير مظبوطه وباسرار الجبنة المطاطية

طريقة عمل البيتزا بطريقة الشيفات فى المنزل بمقادير مظبوطه البيتزا من أبرز الأطعمة التي يعشقها الكثير منا سواء كبار أو صغار، كما أنها تحمل مذاق خاص وميكس رائع من المكونات والحشوات المتنوعة، ونذهب دائماً للمطاعم من أجل تناولها، ونحن نعلم أن يوجد العديد من ربات البيوت لا يفضلن ذلك ويبحثون بشكل ائم على أهم الوصفات والأطعمة التي يحبها أفراد أسرتها لكي تقوم بها، ومن بينها البيتزا التي ازداد البحث عنها، ونحن اليوم جئنا لكي بطريقة عمل بيتزا المحلات بطعمها المميز.

طريقة عمل البيتزا مثل أشهر المطاعم

تعرفي معنا فيما يلي على أسرار ومكونات بيتزا المطعم ونضمن لكي الحصول على مذاقها الرائع من خلال اتباع الآتي:

المكونات:

4 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من زيت الزيتون.

كوب من الزيادي.

ملعقتين من الملح.

ربع كوب من الزعتر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة سماق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الزعتر المجفف.

ماء دافئ للعجن.

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كلاً من الملح والسكر والدقيق والخميرة ونبدأ بتشغيله على سرعة بطيئة، حتى تخلط المكونات معاً ومن ثم نرفع مستوى الخلاط حتى أن تتجانس المكونات معاً. نقوم بإضافة الزعتر والزبادي والزيت ومن ثم نقوم بعجن المكونات من جديد على سرعة متوسطة لمدة لا تقل عن دقيقتين، ومن ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى أن نحصل على عجينة طرية متماسكة وملساء مع إضافة باقي كمية الدقيق تدريجياً. نقوم بوضع العجينة بإناء مدهون بالقليل من الزيت وتغطى بقطعة من ورق النايلون، وتوضع بمكان دافئ حتى أن يتضاعف حجمها. نحضر صينية وتدهن بكمية وفيرة من الزيت ومن ثم توضع العجينة بالصينية وتفرد بأطراف الأصابع حتى تغطى قاع الصينية تترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح. نوزع عليها السماق والزعتر ويضاف لها مكونات الحشو المرغوب بها وتوضع بالفرن حتى تمام النضج.

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طريقة التحضير: