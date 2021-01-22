طريقة عمل الهريسة التركية زى محلات الحلويات

تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية المشهورة واللذيذة، والتي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، والهريسة التركية من الحلويات الشهية، و تتميز الهريسة التركية بطعهما الرائع ، وتتميز أيضاً برائحتها القوية ، فالهريسة ذات أصول شرقية، فهي يقترن تقديمها بالمناسبات السعيدة، وأعياد الميلاد، والحفلات، والعزائم، والهريسة يحبها الكثير من الناس، فهي تحظى بإقبال شديد من الكثير.

والهريسة لها مكانة خاصة في قلوب الكثير من المصريين، وتقدم بكثرة في شهر رمضان الكريم، والهريسة تعتبر من الحلويات التي تسبب البهجة والسعادة، فهى من أطيب وأشهي الحلويات، وتعتبر الهريسة التركية من الحلويات الإقتصادية، فهى لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة التكاليف، بل يمكنك يمكنك سيدتي صنع الهريسة التركية بمكونات بسيطة، ومتوفرة في المنزل.

وتختلف طريقة تحضير وصنع الهريسة التركية من بلد إلى أخرى، والهريسة التركية من الحلويات السريعة والسهلة في التحضير، وبها فوائد كثيرة، فهة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ويمكنك سيدتي تقديم الهريسة التركية للضيوف بجانب كوب من العصير أو الشاي أو القهوة، تابعي معنا.

نصف كيلو جرام من السميد الخشن . كوبان من الحليب السائل . كوب من السكر الأبيض الناعم . ثلاثة ملاعق صغيرة من الخميرة. ملعقتان صغيرة من الفانيليا السائلة. ثلاثة أرباع الكوب من السمنة.

كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم. كوب من الماء البارد. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا .

مكسرات حسب الرغبة. زبيب وجوز هند.

قومي سيدتي بإحضار وعاء عميق، ثم قومي بخلط السميد مع السكر، والفانيليا. قومي بإذابة الخميرة مع الحليب، ثم قلبيهم جيداً حتى تذوب الخميرة تماماً. قومي بسكب الحليب على خليط السميد، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً مع بعضها، وتحصلين على عجينة متماسكة. قومي سيدتي بأحضار قالب لصنع الهريسة، ثم قومي بدهن القالب بالقليل من الزبدةحتى لا تلتصق الهريسة. قومي بسكب خليط الهريسة في القالب، ثم قومي بتقطيع العجينة بواسطة السكينة إلى أجزاء متساوية الحجم. قومي سيدتي بتزين الهريسة التركية بالمكسرات والزبيب وجوز الهند. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم قومي بوضع قالب الهريسة في الفرن، ولمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج الهريسة، ويصبح لونها ذهبياً وفاتحاً.

قومي بإخراجها من الفرن، ثم تترك لعدة دقائق حتى تهدأ. قومي بسكب الشربات على الهريسة ثم قومي بتوزيع الشربات جيداً. قومي بتركها قليلاً حتى تشرب الهريسة الشربات. توضع الهريسة في طبق التقديم، وقدميها، بجانب الشاي أو العصير أو القهوة، وبالهنا .

مكونات عمل الهريسة التركيةمكونات عمل شربات الهريسة التركيةمكونات لتزيين وجه الهريسة التركيةطريقة تحضير الهريسة التركيةبعد أن تنضج الهريسة.