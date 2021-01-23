خلطة طبيعية رائعة للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين في أسبوع واحد فقط

خلطة طبيعية رائعة للتخلص من الهالات السوداء في أسبوع واحد فقط، وكذلك تقلل تدريجيا من التجاعيد وتقوم بشد البشرة تحت العين وتفتيحها لتتوحد مع اللون العام للبشرة، ولكن قبل أن نبدأ في تحضير تلك الخلطة ولتسريع نتائجها في التخلص من الهالات نهائيا، يجب أن نتعرف أولا على أسباب الهالات السوداء لنحارب هذه الأسباب وبالتالي نتخلص من العادات السيئة المسببة لهذه المشكلة، فمن الممكن أن يكون السبب لوجود هذه المشكلة هو عدم شرب كمية كافية من المياه فيجب علي الأقل شرب لترين من المياه يوميا ، كما يمكن أن يكون بسبب قلة النوم والسهر لفترات طويلة والتعب والإرهاق بشكل مستمر، أو قد يرجع السبب إلى الحمل والتغيرات الهرمونية أو فقر الدم ونقص الحديد الناتج عن سوء التغذية والاضطرابات الهضمية، لذا قومي بالتوقف عن تلك العادات السلبية وطبقي الخلطة لمدة أسبوع وسوف تختفي الهالات السوداء تماماً.

خلطة التخلص من الهالات السوداء طبيعياً

احضري المكونات البسيطة التالية لتحضير خلطة علاج الهالات السوداء وتقليل التجاعيد تحت العين:

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

الحليب المجفف يحتوي علي فيتامينات تساعد في بناء خلايا جديدة كما تساعد في تفتيح المناطق الداكنة في المناطق الرقيقة بالبشرة وخصوصا الهالات السوداء، كما انه يغذي ويرطب الجلد المحيط بالعينين فهو خفيف وليس له أي أضرار علي العينين؛ أي انه لا يسبب أي نوع من الحساسية والالتهابات فهو مضمون وآمن، ماء الورد مفيد للغاية في شد البشرة وغلق المسامات، زيت اللوز الحلو يعمل علي علاج الهالات السوداء تحت العينين، ويمكن استخدامه بمفرده عن طريق وضع قطنة بها هذا الزيت ووضعها علي منطقة العينين بلطف لان هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق حساسية.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من الحليب المجفف وماء الورد وأيضا مقدار زيت اللوز الحلو، بعد ذلك يتم مزج المكونات حتى تختلط جيدا ويتم الحصول علي قوام متجانس، ثم يتم وضع الخلطة في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات، وفي فصل الشتاء تقل تلك الفترة إلى ساعة ونصف بحد أقصى، بعد ذلك تطبق الخلطة علي منطقة تحت العينين وتترك لمدة 20 دقيقة، وبعد مرور هذا الوقت يتم شطف الوجه بالماء البارد، كرري تلك العملية قبل النوم لتحظي ببشرة خالية من الهالات السوداء في غضون أسبوع واحد فقط.