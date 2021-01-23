كرات الدونات أسرع تحلية في 5 دقائق بأقل التكاليف في المنزل

كرات الدونات،أسهل تحلية بدون تكاليف في المكونات وسرعة أعداد والنتيجة طعم لذيذ، مزيج بين الدونات وقطايف النوتيلا محشو شيكولاتة سايحة بطبقة مقرمشة ،من أسهل واسرع الحلويات ومن الوصفات الناجحة التي يمكنك أعدادها ألى أسرتك وأطفالك والتمتع بها في ليالي الشتاء والحظر ،وهي من الحلويات المطلوبة في هذا الوقت بسبب طعمها الرائع وسرعة تنفيذها ،وقت أعدادها لا يتعدى العشر دقائق من التحضير إلى التسوية ومناسبة جدا إلى المبتدئين.

مكونات كرات الدونات:

تتكون كرات الدونات من مكونين فقط لا اكثر في منتهي السهولة يمكنك استخدام أي نوع من عيش التوست الجاهز او يمكنك تحضيره في المطبخ والمكون الثاني هو الشيكولاتة ويمكنك استخدام اي نوع تريديه سواء كان شيكولاتة النوتيلا المشهورة بطعمها الرائع المفضل لدي الكثير أو أي نوع اخر .

المكونات:

أي نوع من الشيكولاتة التي تفضلينها عيش التوست الابيض

قومي بفرد التوست بالضغط عليه حتى يصبح طبقة رفيعة

اقسمي الشيكولاتة بالتساوي مع حجم التوست

امسحي من الجوانب بالحليب لضمان قفل الجوانب

ضعي طبقة اخرى من التوست واغلقيهم وقطعي التوست علي شكل دائرة

2 من البيض

1/2 كوب من الحليب

معلقة من الفانيليا او القرفة

بقسماط او كورن فليكس مطحون

طريقة التحضير:خليط التسوية:

طريقة القلي:

اخلطي البيض والحليب والفانيليا ثم اغمسي بيها كور التوست

ضعيها في البقسماط

انزليها في طاسة من الزيت علي درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي