طريقة عمل عيش بالسجق الاسكندراني في البيت خطوة بخطوة احلى من المحلات

طريقة عمل عيش بالسجق الاسكندراني , يُوجد بعض الأكلات مكانة مختلفة عن الأخرى مثل الحواوشي بكل طرقه وحشواته المختلفة إن كانت باللحم المفروم أو السجق، ولأننا نعلم أنك سيدتي تُريدين تَحضير اشهى الأكلات التي يَعشقها أفراد أسرتك اليوم أتينا لكم بأفضل طريقة عمل كيش السجق الاسكندراني في البيت بنفس طريقة تَحضيره بالمحلات، ويَكفي أنه سَيَكون آمن لأنه من صُنع يديك نظيف وبمكونات متأكدة من جودتها.

طريقة عمل عيش بالسجق الاسكندراني

تابعي معنا هذا المقال وسَتتعرفين معنا على اسهل طريقة لتحضير الحواوشي أو العيش ب السجق الاسكندراني.

4 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

4 ملاعق من السمن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب ونصف من الماء الدافئ أو حسب الحاجة.

كيلو إلا ربع من السجق البلدي.

ثمرتين من كلًا من الطماطم / الفلفل الألوان / الفلفل الأخضر (حار أو بارد حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة من البهارات الجاهزة أو السبع بهارات.

ملح حسب الرغبة.

كميات متساوية من الجبن الموتزاريلا المبشور + الجبن التركي، أو أي ميكس جبن حسب الرغبة.

زيتون مخلي شرائح.

مكونات العجينمُكونات الحشو

ضعي في ربع كوب من الماء الدافئ + الخميرة الفورية + السكر اتركي الكوب لمدة 10 دقائق.

أضيفي المكونات السابقة مع الدقيق وامزجي جيدًا مع إضافة خليط الخميرة والماء بالتدريج لحين الحصول على القوام المناسب.

غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجم العجين لمدة ساعة.

افردي العجين بالحجم الذي تَرغبين به ثم اتركيه جانبًا.

الآن يُمكن توزيع السجق كطبقة أولى ثم يُوزع الجبن عليه، أو مزج السجق مع كل المكونات الجبن + الزيتون + الفلفل والطماطم والبهارات وفردها بالعجين.

اغلقي العجين باستخدام طبقة أخرى من العجين واحكمي اغلاقه.

ضعي بعض الجبن على الوجه وانثري بعض من البهارات أيضًا عليها لتُزيد من رائحتها وطعمها الشهي.

يَجب إدخال الحواوشي في فرن درجة حرارته عالية حتى يُصبح ناضج تمامًا، وتَذوب الجبن تمامًا.

يُمكنك تغطية العيش فور إخراجه من الفرن حتى يُصبح طريًا لمدة دقائق ثم يُقدم مع السلطة الخضراء.

وبالتالي ستحصلين على أفضل وأسهل طريقة عمل عيش بالسجق الاسكندراني.

X إقرأ أيضاً: طريقة عمل العصيدة الاماراتية بالسكر وبالتمر في البيت خطوة بخطوة

طريقة التَحضير