أرخص وأقوي سيرم طبيعي ممتاز لتنعيم وفرد الشعر الخشن الجاف في دقائق 

أرخص وأقوي سيرم طبيعي دائما نجد أن أغلب النساء يعانون من مشكلة خشونة الشعر وتجعده، وتقصفه وتساقطه، وهذه المشاكل حيوياً جدا في مجتمعنا هذا و يعاني منها العديد من الاشخاص إذا كان النساء أو الرجال وهذا التساقط والخشونة تأتي من استخدام مستحضرات التجميل والادوات التى نقوم باستخدامها للشعر فهي التي تسبب له بعض المشاكل التي نحن في غنى عنها، ولكن من المؤكد أن نقوم بعمل بعض الوصفات الطبيعية، أو بالاخص السيروم الطبيعي للشعر فهو المناسب لأي نوع الشعر للتخلص من الخشونة وتجاعيد الموجودة به كما أنه يستخدم على الشعر الناعم والخالي من أي تكتلات أو تجاعيد وتموجات. أرخص وأقوي سيرم طبيعي أرخص وأقوي سيرم طبيعي زيت اللوز وفيتامين E سيروم طبيعي يمكننا أن نقوم باستخدام السيروم الطبيعي المفيد للشعر والتي يعمل على تنعيم الشعر من زيت اللوز و فيتامين e المكونات:’ كبسولة واحدة من فيتامين e.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز .

ماء ساخن طريقة التحضير:- نبدا بتحضير وعاء صغير ونقوم باضافة الكبسولات ونضع عليها كمية زيت اللوز.

نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

نقوم بوضع الماء ساخن لهذا الوعاء .

ونبدا بالتقليب جيدا.

و نقوم باضافته داخل زجاجة، ولكن يفضل أن تكون بخاخه لكي نستخدمها في أي وقت.

يمكننا أن نقوم برش هذا السيروم على الشعر.

ولكن يفضل أن تقوم بتدليك فروة الراس جيدا من الجذور حتى الاطراف باستخدام هذا السيرم.

و نتركه على الشعر لمدة ساعتين.

ثم يتم غسيل الشعر جيدا يمكننا أن نقوم باستخدام هذه السيرة من رائع بشكل يومي حتى نحصل على النتائج المبهرة. جل الصبار وزيت شجرة الشاي جيل الصبار الطبيعي لديه العديد من الفوائد في تنعيم الشعر والحصول على شعر انسيابي وجميل بالاضافة إلى ذلك في زيت شجرة الشاي من الزيوت الطبيعية التي تزيد من لمعان الشعر وجماله. المكونات كمية بسيطة من زيت شجرة الشاي

ملعقة من زيت الصبار.

2 ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات جيدا نبدأ في وضع هذا المزيج على الشعر مباشرة ونحتفظ بالكمية التي تتواجد في داخل زجاجة لحين استخدامها مرة ثانية.

يمكن لا نقوم بترك هذا المزيج من السيرم الطبيعي الرائع على الشعر لمدة ساعة يغسل الشعر بعد ذلك. X إقرأ أيضاً: اصنعي بنفسك أقوي مرطب طبيعي لترطيب وتنعيم الشفاه والتخلص من تشققات الشتاء بمكونات منزلية طريقة التحضير

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