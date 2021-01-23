ماهي اسباب تغير اللسان الى الاصفر ومضاعفات ذلك، حول هذه الحالة الصحية ذكر موقع "ويب طب" أنه وفي الغالب يكون تغير اللسان إلى اللون الأصفر عبارة عن تكون طبقة تزول بالنظافة الجيدة للفم سببها الأطعمة و المشروبات، إلا أنه وفي بعض الحالات يكون هنالك أسباب مرضية، نستعرضها في التالي.

ماهي اسباب تغير اللسان الى الاصفر:

التنفس من الفم نتيجة للإصابة بالأمراض التي تؤثر على الأنف.

الإصابة بجفاف الفم يسبب تغير في لون اللسان.

نمو غير طبيعي للحليمات التي تبطن طرف وجوانب اللسان ويسبب ذلك تجمع للبكتيريا والأوساخ عليها وتحول اللسان إلى ألوان مختلفة منها الأسود أو الأصفر.

الإصابة بما يسمى باللسان الجغرافي حيث تظهر بقع لونية على اللسان منها البقع الحمراء والبيضاء و الصفراء.

الإصابة بمرض اليرقان يسبب الاصفرار في الجلد والعيون وحتى اللسان.

التدخين يمكن أن يكون سبب للإصابة باصفرار اللسان.

استخدام مستحضرات تنظيف الفم التي تحتوي على مواد مؤكسدة وهي مواد كيميائية تستطيع تحويل لون اللسان للأصفر.

إصابة الجسم بالأكزيما وهو أحد أمراض جهاز المناعة الذاتية، ويؤدي تكاثرها إلى اصفرار اللسان.

قلة العناية بنظافة الفم واللسان ينتج عنه تغير في لون اللسان بسبب تراكم البكتيريا.

مضاعفات اصفرار اللسان:

ليس هنالك مضاعفات لاصفرار اللسان إلى في الحالات الكامنة الأكثر خطورة مثل اليرقان، والتي تتضمن ما يلي:

فشل الكبد.

الإصابة بسرطان الكبد.

التهاب المعدة

التهاب الأمعاء.

احتباس السوائل، وتورم في الجزء السفلي من الجسم.

التهاب الطحال.

الشلل الدماغي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.