مشروب الشتاء المفضل الساخن طريقة عمل السحلب بالنشا بمذاق رائع ولذيذ

من أكثر المشروبات التي يعشقها الكثير من الناس وتكون المفضلة لديهم هو مشروب السحلب، ويعتبر هذا المشروب من المشروبات الشتوية التي تساعد علي التدفئة، فهو يمتاز بطعم لذيذ وجذاب فيرغب الكثير في تناول السحلب وخاصة الأطفال فيعتبر من المشروبات الساخنة المفضلة لديهم في فصل الشتاء، حيث يوجد لمشروب السحلب فوائد عديدة نظرا لما يحتويه من مكونات غذائية ملئية بالعناصر التي تفيد الجسم والصحة أيضا وغيرها الكثير من الفوائد. مكونات عمل السحلب أرز بودر.

حليب بودر.

سكر بودر.

نشا.

فانيليا. مكونات عمل السحلب طريقة التحضير : نقوم بإحضار طبق ونضع في هذا الطبق كوب من الأرز البودر، ثم نضيف كوب من الحليب البودر، ثم يتم إضافة كوب من السكر البودر، ونضيف إليهم نصف كوب من النشا، وملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

يتم خلط هذه المكونات جيدا حتي يتكون في النهاية بودرة السحلب المطلوبة.

يجب وضع بودرة السحلب في برطمان ويتم غلقه جيدا. مكونات السحلب بالنشا حليب.

نشا.

بودرة كاسترد.

سكر.

حليب بودر.

ماء ورد ويتم وضعه حسب الرغبة.

مكسرات للتزين. مكونات السحلب بالنشا طريقة تحضير عمل السحلب بالنشا نحضر وعاء ونضع فيه لتر من الحليب ثم يتم وضع هذا الوعاء علي نار متوسطة حتي يتم تسخين الحليب.

ثم نقوم بتحضير وعاء آخر نضع فيه ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وملعقتان كبيرتان من بودرة الكاسترد، ونضيف إليهم كمية من الحليب الذي تم تسخينه، ويتم خلطهم جيدا حتي ذوبان النشا والكاسترد.

ثم يتم إضافة ماء الورد أو المستكة وهذا علي حسب الرغبة، إلي هذا الخليط الذي يتكون من النشا والكاسترد والحليب ويتم خلطهم جيدا مع التقليب المستمر حتي يتم غليان هذا الخليط ويحدث تكثيف قليل.

ثم نحضر أكواب ونضع فيهم السحلب وبعد ذلك يتم وضع بعض المكسرات حسب رغبة كل شخص. فوائد السحلب يعمل علي خفض مستوي ضغط الدم إذا كان مرتفعا. عندما يكون الجو بارد فنتناول السحلب فيجعلنا نشعر بتدفئة الجسم. يساعد علي تغذية الطفل وأيضا يساعد علي بناء العظام. يساعد في تنشيط الدورة الدموية، ويعمل علي تقوية جهاز المناعة. يساعد في علاج بعض الأمراض الخاصة بالعظام فهو له دور فعال وقوي في معالجته، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم ويساعد هذا علي الحماية من الإصابة بالروماتيزم وهشاشة العظام، ويعالج مشاكل العمود الفقري والمفاصل. يحسن من الحالة المزاجية والقضاء على القلق والتوتر. يعالج مشاكل القولون. يساعد علي زيادة الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة. X إقرأ أيضاً: من غير فرن وخلاط اعملي كيكة العشر دقائق في الطاسة ببيضة واحدة هشة ولذيذة فوائد السحلب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروب الشتاء المفضل الساخن طريقة عمل السحلب بالنشا بمذاق رائع ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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