كفتة الارز المصرية حضريها بكل سهولة بالبيت منغير ماتفك منك

خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية بابسط المكونات، تعتبر كفتة الأرز من أكثر الأطباق المصرية المشهورة في الكثير من المطابخ فتتسم كفتة الأرز بمذاق جيد ومختلف ويمكن تحضير هذه الوصفة باستخدام أنواع مختلفة من اللحوم على سبيل المثال اللحم الجملي والبقري ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية سنقدمها إليكم في هذا المقال. المكونات: لحم مفروم.

كوبان من الأرز.

كأس صغير من الطماطم المهروسة.

ربع كأس من الشبت المفروم.

نصف كأس صغير من البقدونس المفروم.

نصف كأس من البطاطس.

كأس من البصل المفروم.

ملعقتان من الثوم المهروس.

ربع ملعقة من الكمون والكركم والفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

رشة من الزنجبيل.

شطة.

ربع ملعقة من حبة البركة.

الهيل.

ربع كأس من الزيت النباتي.

ثلاثة ملاعق من زيت الذرة.

ربع كأس من البصل المفروم.

ربع كأس من الصلصة الجاهزة.

كوبان صغيران من المياه. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل: المكونات:خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل: يتم وضع الأرز في وعاء به كوبان من المياه ويتم تركه لمدة لا تقل عن ساعة. يتم إزالة الأرز من المياه الفاتر ويتم وضعه في المصفاة وتركه لمدة ساعة لحين أن يجف بصورة تامة. يتم طحن الأرز بصورة جيدة بعد أن يجف تماماً باستخدام الكفة لحين أن يصبح مثل البودر. يتم إضافة كلاً من الثوم والشبت والبقدونس والبصل المهروس وخلطهم جيداً لمدة تصل إلى ثلاثة دقائق باستخدام المطحنة. يتم إضافة اللحم وجميع البهارات والتوابل والبطاطس إلى خليط الأرز وبعد ذلك يتم خلطهم جيداً لحين أن يصبح أمامكم خليط شبيه إلى العجينة. بعد ذلك يتم نقل الكفتة إلى الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة. القيام بتشكيل خليط الكفتة على شكل أصابع وبعد ذلك يتم نقلها إلى وعاء به زيت على نار تكون متوسطة. يتم وضع الكفتة في الزيت وتركها لحين أن تنضج بصورة تامة. يتم وضع الصلصلة ومختلف المكونات في وعاء حراري ويتم تركها لحين أن تتسبك ثم يتم إضافة الكفتة وتركها لمدة دقيقة على النار. وبعد ذلك يتم تقديم الكفتة وهي ساخنة في أطباق التقديم. X إقرأ أيضاً: كيكة العشر دقايق الهشة حضريها ببيضة واحدة وبمقادير من مطبخك

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