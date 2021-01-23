كيكة الكوكيز.. ألذ كيك شيكولاته يمكنكِ تذوقه على الإطلاق الوصفة السرية لـ “Cookies Cake”

تبحث كثير من الأمهات عن طريقة تحضير كيكة الكوكيز بالنوتيلا وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال حيث أنها لذيذة وشهية ومذاقها رائع حقا بالإضافة إلى كونها تستغرق فقط 35 دقيقة للتحضير، ونتائج الوصفة رائعة كما أنها مناسبة للمبتدئين ولا تحتاج إلي أن تكوني محترفة في صُنع الحلويات فتابعونا.

مكونات ومقادير كيكة الكوكيز

حتى تصبح كيكة الكوكيز طرية وليست قاسية يجب إتباع التعليمات في مقادير المكونات وخطوات التحضير كي تحصلين على نتيجة رائعة ومضمونة وأفضل من الجاهزة، وإليكم مقادير مكوناتها كالتالي:

بيضتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من السكر الأبيض ومثيله من السكر البني.

ملعقة واحدة صغيرة من بيكينج باودر ومثيلتها من بيكربونات الصودا.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزبدة.

مقدار كوب ونصف من الشوكولاته.

للحشو( نقوم بإذابة شوكولاته مع كريمة سائلة أو نستخدم النوتيلا والكمية حسب الرغبة).

نقوم بتسخين الفرن أولا.

نحضر قالبين ونضع بهم ورق الزبدة ونتركهم.

نقوم بإحضار إناء به البيض المخفوق ونضيف له السكرونضربهم جيدًا بالمضرب الكهربي وبعدها نضيف عليهم الزبدة ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الدقيق المنخول في وعاء وبه البيكربونات ونقلبهم جيدا وبعدها نضع الشوكولاته ونعجن المكونات ببعضها نضع قليل من الماء في حالة الحاجة لذلك.

نقسم العجينة إلى قسمين ونضع كل قسم في القالب.

ندخل القالبين في الفرن لمدة 20 دقيقة فقط.

نقوم بتشغيل مشواة الفرن حتى تكسب العجينة لون ذهبي وهذا يتم بسرعة في غضون دقيقة واحدة تقريبا، ويجب الإنتباه لكيلا تحترق الكيك.

نقسم العجينة من المنتصف وبنضع بها شوكولاتة الحشو ومن ثم نزين بها وجه الكيك وهنا تكون Cookies Cake جاهزة للتقديم.

طريقة عمل كيكة الكوكيز