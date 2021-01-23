اجمل وجبة غداء البوريك التركى والطعم رائع باسهل طريقة وكيفية عمله فى المنزل

اجمل وجبة غداء البوريك التركى والطعم رائع من ألذ الأطباق التركية المعروفة هو البوريك التركي، حيث أنه يتميز بطعمه الذي ومن أفضل أنواع المعجنات التركية، وبالأخص أن عجينته تشبه الجلاش ومتميزة بحشواتها المتنوعة أو اللحم المفروم والدجاج والخضروات، ويعد البوريك من أنواع المعجنات السهلة ويتم القيام بها لتتميز بها مائدتك بجانب الأطباق الرئيسية أو كطبق رئيسي كما تفضلين، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كيفية عمل البوريك التركي. طريقة عمل البوريك التركى في المنزل طريقة عمل البوريك التركى في المنزل إليكي عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل البوريك التركي في المنزل بأقل المكونات وبطعم مميز:

المكونات: عبوة من عجينة البقلاوة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

4 ملاعق من الزيت النباتي.

لحم مفروم.

بصل مفروم.

ملح.

ببريكا.

فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة على النار ويوضع بها كمية من الزيت حتى يسخن ونضع به البصل ويترك حتى يذبل لمدة دقيقتين. من ثم نقوم بإضافة اللحم وثم نغلق المقلاه وتترك حتى أن تنضج بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة البهارات الملح والفلفل الأسود والببريكا. نقوم بدهن الصينية بكمية قليلة من الزيت ونضع شريحة واحدة من الجلاش. ونقوم بخفق بيضة ويضاف لها ملعقتين من الزبادي وكمية من الزيت. نضع ثلاث ملاعق كبيرة فوق الجلاش ثم نضع طبقة أخرى، وهكذا حتى تضعين أربع طبقات، نقوم بوضع اللحم المفروم فوق الجلاش ونرص باقي طبقات الخلاش والبيض والزبادي بنفس الطريقة السابقة، ونضع طبقة أخرى من الحشو ونضع عليها طبقة من الجلاش والزبادي من جديد، وهكذا حتى الانتهاء من الكمية. للوجه نقوم بخفق بيضة مع ملعقة من الزبادي وندهن بها وجه الصينية ونقطع الطبقات على شكل مربعات بالحجم المرغوب به. وتدخل الصينية الفرم وتترك لمدة ساعة إلا ربع وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير:

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