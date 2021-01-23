اكتشفي فوائد القهوة العربية للشعر والجسم بالكامل

مشروب القهوة من المشروبات المشهورة نتناوله صباحا ليمنحنا الطاقة، أو في المساء ليساعدنا على السهر وتحمل متاعب العمل، وهي ذات فوائد للشعر والجسم بالكامل وخاصة القهوة العربية التي يسعى لشرائها جميع محبي القهوة لما لها من مذاق وخواص تمتاز بها عن الأنواع الأخرى من القهوة، حيث تكون لها خواص تؤثر لها على إنتاج بصيلات الشعر الحديد وتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، لذلك تعرفي على فوائد القهوة العربية للشعر وكيفية استخدام القهوة كقناع للعناية بالشعر.

فوائد مشروب القهوة للشعر

الفوائد التالية يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب القهوة بشكل منتظم وكمية مناسبة لا تسبب مخاطر صحية:

الحفاظ على لون صبغة الشعر

في البداية يفضل تناول القهوة لمن لديهم لون الشعر الفاتح، حيث تعمل القهوة على الحفاظ على اللون الطبيعي لصبغة الشعر وبقائها لفترة طويلة ظاهرة.

التخلص من تقشر الرأس

وُجد أن تناول القهوة يحمي من القشرة ويمنع انتشارها في الشعر، لذلك تجد الكثير من الأشخاص ممن يعانون من القشرة يستخدمون قناع من القهوة مضاف إلى مكونات أخرى من أجل التخلص من القشرة الموجودة في الشعر.

تحفيز نمو خلايا شعر جديدة

تعمل القهوة العربية سواء تم تناولها أو استخدمت كقناع للشعر على تحفيز نمو بصيلات شعر جديدة مما يزيد من طول الشعر وسرعة نموه.

يتم إضافة 6 ملاعق من القهوة العربية إلى 2 كوب من الماء.

بعد ذلك يتم تقليبهم معا ً بشكل جيد لتكوين خليط من القهوة يتم وضعها على الشعر وذلك لتحفيز نمو خلايا جديدة ومعالجة التلف.

يتم وضعه على الشعر وتدليكه في فروة الرأس ويترك لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يتم شطف الشعر.

طريقة استخدام قناع القهوة على الشعر