وصفات لتطويل الشعر وتجعله أكثر كثافة ونعومه

من أهم ما يشغل النساء جمال وطول ونعومة الشعر حيث جمال المرأة في جمال شعرها وتبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية للعناية والاهتمام بالشعر وهذه الوصفات الطبيعية تساعد في تطويل الشعر وتجعله أكثر كثافه ونعومة حيث ينصح الكثيرين باستخدام الخلطات الطبيعية الأكثر أمانا ً والبعد عن تعرض الشعر للمركبات ومستحضرات التجميل التي قد تؤذي وتتلف الشعر.

أهم وصفات تطويل وتنعيم الشعر

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند

ابدئي بوضع عدد خمس ملاعق صغيرة من زيت الخروع بالإضافة إلى عدد خمس ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند في زجاجة صغيرة وقومي بالرج جيداً حتى يتم التجانس والاختلاط جيدا ثم يتم الدهان من الخليط من فروة الرأس حتى الأطراف جيداً ويتم تدليك فروة الرأس جيداً ثم قومي بوضع غطاء بلاستيك على الرأس وذلك لمدة ساعتين ثم بعدها يتم غسل الشعر جيداً ويتم تكرارها يومياً وبعدها سوف تلاحظين الفرق حيث أن من فؤاد زيت الخروع هو المحافظة على وتقوية وتطويل الشعر ومنع التقصف للأطراف ومن فوائد زيت جوز الهند تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وجعله ناعما.

وصفة زيت الزيتون مع البيض

ضعي عدد واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى بياض بيضة واحدة بالإضافة إلى عصير ليمونة واحدة بالإضافة إلى ملعقة زبادي كبيرة ثم قومي بعملية المزج جيداً ويتم دهان الشعر جيداً من فروة الرأس إلى الأطراف وقومي بوضع غطاء بلاستيك على الرأس لمدة ساعة ثم يتم غسل الرأس بعدها بالماء البارد جيداً حيث أن من مميزات هذه الخلطة أن زيت الزيتون يساعد على تقويه الشعر وتطويل ومنع التقصف وبياض البيض يمنع الأكسدة الطبيعية وملئ بالبروتين يساعد على تقوية الشعر وتطويله.

وصفة زيت الا رجان والالوفيرا

ضعي عدد خمس ملاعق من زيت الارجان بالإضافة إلى ثلاثه ملاعق من زيت صبار الالوفيرا ثم ضعي بياض بيضة واحدة ثم قومي بالمزح جيداً حتي يتجانس الخليط ثم قومي بدهان الشعر من فروة الرأس وحتى الأطراف ثم ضعي غطاء بلاستيك لمده ثلاث ساعات ثم قومي بغسل شعرك جيداً بعد الدهان ومن مميزات زيت الارجان انه يعمل على تقوية بصيلات الشعر اي حماية الشعر من التساقط كما يعالج القشرة ويعالج الالتهابات التي تصيب فروة الرأس أما صبار الالوفيرا فهو مكون أساسي في الحفاظ على شعر صحي خالي من القشرة كما أنه من مميزاته يعمل على تطويل الشعر ونعومته.