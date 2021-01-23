لكل عروسة تعاني من سواد في منطقة البكيني والابطين اليكي الخلطة الجبارة لتبييض الجسم في 3 أيام

لكل عروسة تعاني من سواد في منطقة البكيني والابطين نجد أن كل شخص يختلف عن الاخر في لون البشرة، ولكن تعتبر المنطقة الحساسة، ومنطقة البكيني كما تسمى من أكثر الأشياء التي يبحث عنها النساء بالكامل لتفتيحها على أنها هي من ضمن المناطق التي يظهر فيها الاسمرار بشكل واضح كما أنها تسبب أحراج كامل عند أغلب النساء، لذلك لابد من أن نقوم بالبحث بشكل فوري على الطريقة الفعالة، التي تخلصوا من هذا الاسمرار فمنهم من يقوم باتباع الكريمات التي يقوم بشرائها، من أماكن مستحضرات التجميل، أو من الصيدليات، ولكن لا تقارن بالوصفات الطبيعية التي يمكن أن نقوم بتحضير داخل المنزل للقضاء على الاسمرار بشكل أسرع بطريقه أمنه جداً

لكل عروسة تعاني من سواد في منطقة البكيني والابطين اليكى خلطات التفتيح

اللبن وعصير الليمون

اللبن مع عصير الليمون من ضمن الأشياء التي يجب أن نقوم باستخدامها بشكل مستمر، لأنها تساعدنا في القضاء على الاسمرار الموجود بالمناطق الحساسة، ومنطقة البكيني بالأخص فهي تقضي ايضا على الاسمرار والقشور التى تتواجد تحت الإبطين فسوف تعطي مظهر لائق ومميز عند استخدام هذه الوصفة.

يقضي على البكتيريا التي تتواجد في المناطق الحساسة.

من ضمن مميزات اللبن وعصير الليمون أنه يخلصنا من الجراثيم التي تؤثر على تبييض البشرة.

الليمون واللبن لديهم فعالية، قوية في تفتيح البشرة ، وازالة الجلد الميت.

كما يقوم ايضا لتقشير البشرة بشكل آمن جدا

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من اللبن.

نبدأ في تحضير إناء ونسكب فيه جميع المكونات التي قمنا بذكرها حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الأماكن الداكنة فى الجسم .

نترك الكريم لمدة عشر دقائق.

نبدأ في غسل البشرة بشكل جيد للتخلص من بقايا هذا الماسك.

دائما نبحث عن الفائدة في جميع المواد الطبيعية التي نقوم باستخدامها لذلك البرتقال أو قشور البرتقال لديها العديد من الفوائد، والمميزات التي تحمينا من الاسمرار الموجود بسبب عدة عوامل مختلفة استخدامات عوامل وراثية وعوامل خارجية.

يقض قشور البرتقال على الاسمرارموجود من المنطقة الحساسة.

تعمل قشر البرتقال المضاف إليه ماء الورد للتخلص من الاسمرار بطريقة آمنة جدا.

لديه فعالية قوية في تبييض خلايا البشرة والجسم بالكامل، إذا كان الوجه أو المناطق الحساسه.

تعمل على تنعيم البشرة

ربع كوب من قشر البرتقال المطحون.

القليل من ماء الورد.

الطريقة:-

نبدأ في دمج قشور البرتقال مع ماء الورد لكي نحصل على مزيج متماسك.

نبدأ في وضع هذا المزيج على جميع الاماكن السمراء فى الجسم.

نقوم بغسل البشرة بعد مرور خمس دقائق.

تكرر هذه العملية مرتين خلال الاسبوع.

زيت الورد

من الوصفات السريعة والبسيطة في تفتيح العانة والابط وجميع الاماكن الداكنة بالجسم، فقط بمكون واحد”زيت الورد” ضعيه فقط علي الاماكن الداكنة كل مساء قبل النوم ويغسل المكان في الصباح بالماء الفاتر، سوف تلاحظين نتيجة مذهلة خلال أسبوع من أستخدام الوصفة بشكل مستمر فهي تعمل علي إزالة السواد وتجديد الجلد والتخلص من الجلد الميت.

نصائح للحفاظ على المناطق الحساسة