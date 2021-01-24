اعرفي سر الزلابية المقرمشة زي المحلات أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي

الزلابية من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي والتي يفضلها الكثيرين سواء الكبار أو الصغار ويحاول الكثير من السيدات عمل الزلابية في المنزل ولكن زلابية المحلات يوجد بها للقرمشة وهو لا يعرفه الكثيرين من السيدات، ويوجد اكثر من طريقة لعمل الزلابية في منها الزلابية بالسكر أو الزلابية بالعسل ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على سر زلابية المحلات. طريقة عمل الزلابية في المنزل : 2 كوب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة من السكر للخميرة

2 كوب من الماء للعجن

زيت للقلي

كوب من السكر

رشه ملح طريقة عمل الزلابية في المنزل : طريقة التحضير نحضر إناء ونقوم بوضع الدقيق والملح والنشا والسكر ونقوم بخلط جميع المكونات معا حتى يمتزجوا جيدا ثم نقوم بإضافة الماء تدريجيا والخميرة ثم نقوم بالعجن حتى يتكون عندنا عجينة سائلة، ثم نترك العجينة ساعتين ونقوم بتغطيتها حتى تتخمر .

ونقوم بوضع الزيت على النار وتسخينه ثم نقوم بوضع الزلابية في الزيت باستخدام ملعقة

ثم نقوم بتقليب الزلابية وأخراجها من الزيت وتصفيتها جيدا

ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم ونقوم برش السكر البودرة عليها . طريقة تحضير الزلابية بدون نشا : طريقة تحضير الزلابية بدون نشا : وفي حالة عدم رغبتك في وضع النشا يمكن وضع بيكنج بودر بدلا منه وهذه هي طريقة تحضير الزلابية بدون نشا : نقوم بإذابة الخميرة في نص كوب من الماء الدافئ والسكر

نقوم بوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم نقوم بإضافة الخميرة بعد ان تكون فارت

نقوم بخلط جميع المكونات معا ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي

ونقوم بالعجن جيدا إلي أن يصبح لدينا عجينة سائلة ونقوم بتركها جانبا لمدة ساعتين حتي تختمر العجينة وتكون جاهزة للقلي

ثم نحضر مقلاة ونقوم بوضع كمية كبيرة من الزيت ونضعها على النار وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع الزلابية في الزيت بواسطة ملعقة صغيرة

ثم نقوم بوضع الزلابية في طبق التقديم ونضع عليها السكر البودرة أو العسل أو الشوكلاته

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