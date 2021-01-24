أرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل في 3 أيام نتيجة مبهرة

أرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن كثير من النساء دائما يعانون من الشعر المجعد الغير مفرود، والخشن ويبحثون بصفة مستمرة عن طرق متعددة لفرد الشعر ولكن أصبح فرد الشعر بطريقة الكيماوية، أو كافة تكريمات التي تظهر أمامنا في التلفاز وتأتي إعلاناتها بشكل مستمر هي مضرة، جدا للشعر لأن تم تصنيعه من مواد كيميائية، كما أنها تعمل على تلف بصيلات الشعر وتعمل على تقصفه لذلك يمكن أن نستبدل هذه الكيماويات الضارة، في استخدامها لبعض الكريمات الطبيعية، الخاص بالفرد كما أنها سوف تعطي نفس النتيجه والافضل على الاطلاق لانها طبيعية تحمي الشعر من أي أضرار يمكن أن تؤثر عليه

زيت جوز الهند والنشا

زيت الجوز هند المعروف عنه أنه غني بالفيتامينات المتعددة، كما أنه يعمل على تنعيم الشعر، وفرده بالإضافة إلى النشا التي يمثل أهمية كبيرة أثناء استخدامه لفرد الشعر، فهذا يعتبر الكريم والافضل على الاطلاق التي يمكن نكون أستخدامه بشكل دائم.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة من زيت جوز الهند النقي.

ملعقة من بودرة الجيلاتين .

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من عصير الليمون.

يجب أن نقوم باشعال النار و نضع كمية من الحليب مضاف اليها زيت الجوز الهند النقي.

ونبدا فى التقليب بشكل جيد مع اضافة النشا.

وايضا نقوم بوضع بودرة الجيلاتين.

ونستمر في تقليب هذه المكونات جيدا مع التقليب المستمر.

عندما يصبح سمك هذا المزيج كريمي اصبح ثقيل يمكن أن نقوم بغلق النار على الفور.

يمكن أن نقوم بوضع عصير الليمون و ملعقه من العسل النحل.

و نترك هذا المزيج حتى يبرد تماما.