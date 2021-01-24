طريقة عمل الدوريتوس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بنفس الطعم الأصلي بربع التكلفة وبدون مواد حافظة

الدوريتوس من السناكس الشائع الذي لديه شعبية كبيرة بين الكبار والأطفال، فهو يتمتع بمذاق شهي، يعشقه الكبار والصغار، لهذا نقدم لكم طريقة عمل الدوريتوس في المنزل حتى يكون أكثر أمانا خالي من المواد الحافظة تماماً، ونتأكد من جودة المكونات، كما أنه يعطينا كمية وفيرة وبمكونات بسيطة، مما يجعله من المقرمشات الإقتصادية، تابعونا.

مكونات الدوريتوس

نقدم لكم المكونات بمقادير قليلة ولكن في حالة الرغبة في زيادة الكمية يجب أن نراعي عند التحضير النسبة بين مقادير المكونات حتى نحصل على دوريتوس بنفس الطعم الأصلي الرائع، والمكونات كالتالي:

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

كوبان من طحين الذرة المنخول جيدًا.

ملعقة شاي صغيرة من الملح.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

نحضر إناء عميق نسكب به الطحين والملح ونقلبهم جيدًا، ومن الممكن تقليبهم بالمضرب اليدوي حتى نضمن دخول الهواء.

نضيف الزبدة الذائبة ونستمر في التقليب بشكل مستمر حتى يختلط الدقيق بها جيدًا.

نسكب الماء بالتدريج مع استمرار تقليب الخليط جيدًا فنحصل في النهاية على عجينة متماسكة القوام، وهذا هو أول أسرار نجاح الوصفة.

نقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ومن ثم نضع كل واحدة من الكرات داخل كيس بلاستيك ونفردها حتى يصبح سمكها رفيع جدًا.

نقسم العجينة المفرودة إلى مثلثات باستخدام السكين أو قطاعات البسكويت أو يمكن عمل دوريتوس دائري الشكل عن طريق استخدام غطاء زجاجة المياه المعدنية، ونتركها لمدة 15 دقيقة.

نقوم بقلي المثلثات حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر ونخرجها من الزيت.

نقوم بإضافة الجبن المبشور أو المجفف أو أي طعم على المثلثات وهو ساخن حتى يتشرب الطعم تمامًا.

يتم أكل الدوريتوس بهذا الشكل وهو سخن أو نتركه لحين أن يبرد ونقدمه.

طريقة عمل الدوريتوس في المنزل

بهذا نكون حصلنا على دوريتوس شهي صحي تمامًا وبالمذاق المرغوب به.