أهم وصفات لتخسيس دهون البطن المستعصية وكلمة السر الثوم والكمون

دهون البطن المستعصية وأهم وصفات لتخسيسها والتخلص منها، لطالما بحث الكثير من الناس على طرق التخسيس المتعددة للتخلص من الدهون الزائدة من الجسم والتي تسبب أمراض كثيرة بسبب السمنة الزائدة، وهناك الكثير من الوصفات وأيضا الانظمة الغذائية التي تساعد في نزول الوزن والتخلص منه بشكل آمن بدون ان يتسبب في ضرر للجسم، غير أن السمنة تسبب أمراض نفسيه حيث يشعر الشخص بالخجل من إرتداء ما يحب من الملابس فيضطر الى إرتداء الملابس الفضفاضة والداكنة اللون حتى تخفي ملامح الجسم السمينة، وسوف نوفر لكم العديد من الطرق والوصفات لنزول دهون الجسم والبطن بشكل طبيعي وآمن.

أهم وصفات لتخسيس دهون البطن المستعصية

يتعرض الانسان الى زيادة الوزن بسبب تناول الوجبات الدسمة والسريعة منها، لان الوجبات السريعة تحتوي على زيوت مهدرجة صعبة الهضم فتتحول الى دهون ثلاثية تتراكم وتشكل بروز البطن ، وأيضا تتراكم على شراين الدم والقلب فتسبب أمراضا خطيرة، لذلك اولى خطوات التخلص من الوزن هو منع الوجبات الجاهزة والسريعة وايضا المشروبات الغازية.

وصفة الكمون المغلي مع الليمون

نقوم بغلى كوب من الماء واضافة ملعقة صغيرة من حبوب الكمون الحصى، وتغطية المشروب لمدة 8 ساعات وفي الصباح الباكر يتم وضع حلقات من الليمون الطازج في المنقوع وشربه على معدة فارغة قبل الافطار بنصف ساعة، تعمل هذه الوصفة على رفع مستوى الحرق بالجسم، ويتم نزول دهون البطن المستعصية بعد 10 ايام من تناول الوصفة.

تناول الماء المغلي مع الليمون

تعمل هذه الوصفة على تخلص الجسم من السموم وايضا تساعد في نزول دهون البطن والجسم بشكل ملحوظ وفي فترة بسيطة، ويتم تدفئة كوب من الماء النقي واضافة عصرة ليمونة اليه وتناوله كل صباح على الريق.

بلع الثوم على الريق

من الخضروات التي لها مفعول سحري في التخلص من الدهون المستعصية في البطن والجسم ، فصوص الثوم فهي تعمل على اذابة الدهون المتراكمة على الشرايين والقلب وتعمل على نزول البطن بشكل ملحوظ، فقط ما عليك الا تقشير 2 فص ثوم وتشريحهم بسكين وتناولهم على معدة فارغة صباحا.