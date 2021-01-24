أسهل طريقة لعمل السويسرول بالنوتيلا بمكونات اقتصادية ومذاق شهي

أسهل طريقة لعمل السويسرول بالنوتيلا، يُعد السويسرول واحدة من أنواع الكيك لذيذة المذاق، ويعشقها الكبار والصغار نظرا لأنها هشه وذات مذاق لذيذ للغاية، واليوم من خلال هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني سنقدم إليكم طريقة عمل السويسرول بالنوتيلا لعملة في المنزل بكل سهولة، وبمكونات متوفرة داخل مطبخك و بدون الحاجة إلي شرائه من الخارج، فهو من الحلوى الخفيفة، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت في تحضيره، وإليكم أسهل طريقة لعمل السويسرول الهش في المنزل.

أسهل طريقة لعمل السويسرول بالنوتيلا

المكونات:

خمس حبات من البيض.

150 جرام سكر ناعم.

150 جرام من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر .

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

نوتيلا للحشو.

صوص الشوكولاته.

خطوات تحضير السويسرول بالنوتيلا

احضري بوله زجاجية كبيرة و قومي بفصل كلا من الصفار عن البياض، وفي البوله المتواجد فيها البياض أضيفي نصف السكر وفي البولي الأخرى أضيفي باقي كمية السكر، بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا إلى البوله التي تحتوي على الصفار.

باستخدام المضرب الكهربائي قومي بخفق الصفار على حدى والبياض على حدى بحيث يصبح البياض ذو قوام كريمي وهش للغاية، وكذلك الصفار.

بعد ذلك يتم إضافة 2 ملعقة من الماء إلى الصفار و نمزج المكونات جيدا، ثم نقوم بنخل المكونات الجافة ويتم أضافتها إلى الصفار ويتم التحريك ببطء، بعد ذلك يتم إضافة البياض إلى الصفار بشكل تدريجي مع مراعاة الاستمرار في الخفق بشكل بسيط للغاية.

احضري الصينية المناسبة وضعي بها ورق الزبدة ثم قومي بصب الخليط فوقها وادخليها في فرن حامي، بعد أن ينضج الكيك نقوم بتغطيته بقطعة من القماش القطن الرطبة، وتترك جانبا حتى تبرد جيدا، ثم يتم نزع ورق الزبدة من الكيك ويُضاف له القليل من الشربات.

ثم نضع طبقة مناسبة من النوتيلا ونقوم بلف الكيك على شكل رول برفق، بعد ذلك نقوم بإدخال الكيك في الفريزر لمدة ساعة حتى يتماسك.

يخرج الكيك بعد ذلك ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة لحين التقديم ويتم تزيينه بعض الصوص الشيكولاته من الخارج.