احلي وأطعم من الجاهز طريقة عمل الفشار بالكراميل مقرمش بطريقة ولا أسهل

الفشار هو حبوب غذائية تصنف نوع من أنواع الذرة، ويتم تحضيره ليكون وجبة من وجبات التسلية، وله العديد من الطرق لتقديم مثل الفشار المملح والفشار بالشكولاته وأيضا الفشار بالكراميل، ويعتبر الفشار من المسليات ذات السعرات الحرارية المنخفضة فيمكن تناول طبق صغير من الفشار السادة دون إضافة الملح أو أي منكهات في أوقات الحمية الغذائية ويعتبر في ذلك الوقت وجبة سناكس أو وجبة عشاء، ويشتهر الفشار كثيرا بأنه يقدم في أوقات متابعة التلفزيون أو الأفلام حيث يقدم كثيرا في السينما وأيضا في التجمعات العائليه وذلك بسبب سهولة إعداده وأنه لا يأخذ الكثير من الوقت أثناء تحضيره.

اثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

كوب متوسط الحجم من ذرة الفشار.

ملعقتين كبار الحجم من زيت الذرة أو أي نوع من الزيوت النباتية.

قطعة صغيرة الحجم من الزبدة لإعداد الفشار.

بعض أربع ملاعق كبيرة الحجم من الماء الساخن.

قطعة زبدة صغيرة الحجم لتحضير الكراميل

أولا نقوم بتحضير الكراميل، فنأتي بوعاء متوسط الحجم ونضع به السكر علي نار منخفضة ونقوم بأضافة إليه الماء ونترك الماء حتي يغلي.

ونبدأ بتقليب السكر حتى يتبخر الماء تماما وبعدها يبدأ لون السكر في التغيير ويصبح لونه بني فاتح، نضع عليها الزبدة ونقلبها مع السكر.

بعد أن تذوب الزبدة وتندمج مع السكر يبدأ السكىدر في التحول إلي كراميل بعد تركه علي نار منخفضة لمدة دقيقة واحدة، ونترك الكراميل جانبا.

لتحضير الفشار نأتي بقدر متوسط الحجم، ونضع به ملعقتين الزيت وقطعة الزبدة ونتركها حتى يرتفع حرارته ويعلي.

نضع عليه الزبده والزيت حبوب الذرة ونقليها معهم حتي يبدأ لون الصورة في التغير نضع عليه الغطاء ويجب أن يكون محكم الغلق حتى لا يتطاير الفشار منه.

نترك الذرة على نار متوسطة لمدة أربع دقائق ونقلبه حتى لا ينحرق الفشار ونتركه مرة أخرى حتى ينتهي تماما من الفرقعه.

نضع الفشار في طبق متوسط الحجم وغويط ونضع عليه الكراميل مع توزيعه جيدا ونقليها جيدا باستخدام ملعقة التقليب.

مكونات عمل الفشار بالكراميلطريقة عمل الفشار بالكراميل

يعد الفشار من أفضل التسالي و التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص خاصة الأطفال، كما انه بعد صحي للغاية للجسم، ويعطي الفرد الشعور بالشبع، ويمكن تحضيره بالعديد من شتى الطرق والتي من أفضلها الكراميل، حيث إضافة الكراميل إليه بعد تحضيره، ويمكن إضافته أثناء تحضيره يجوز كلاهما، يمكنك اختيار ما تفضلين تناوله.