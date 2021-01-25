طريقة عمل خبز الشاورما السوري احلى من الجاهز بأسهل طريقة

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طريقة عمل خبز الشاورما السوري خبز الشاورما أو خبز الصاج كما يطلق عليه من أنواع الخبز البدوي التي تشتهر بمذاقها الخاص الرقي لغاية، ويحرص الكثر على تناوله مع الجبن أو المربى، كما أنه يستخدم لعمل الشاورما من خلال وضع شرائح اللحم به مع المايونيز ويقدم مع المقبلات والمخللات، ونقوم بلفه بطريقة معينة، ويكون شهي وحلو المذاق، ونقوم دائماً بشرائه من الخارج لكي نضمن الحصول على الطعم المرغوب به، على الرغم من أن مكوناته بسيطة وطريقة تحضيره سهلة للغاية، ونحن اليوم سوف نساعدك في أن نطلعك على كافة خطوات والمكونات لعمل خبز الشاورما في المنزل.
طريقة عمل خبز الشاورما
تعرفي معنا على الخطوات البسيطة والمكونات التي تمكنك من القيام بخبز الصاج أو خبز الشاورما بنفسك واتبعي الآتي:
المكونات:
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كمية من الماء الفاتر للعجن.
- ملعقة من الخميرة.
- رشة ملح.
- القليل من السكر.
يجب العلم أن طريقة تحضير خبز الشاورما سهلة للغاية ولا تحتاج منك لوقت ولا مجهود كبير وتتم بكل سهولة من خلال حرص ربة المنزل على القيام بهذه الخطوات:
- نقوم بإحضار إناء عميق مناسب للعجن، ونضع به الدقيق بعد القيام بنخله والتخلص من أي تكتلات أو شوائب به، ويرش عليه القليل من الملح ويقلب المكونين سوياً بشكل جيد حتى أت يختلط الملح بالدقيق.
- نقوم الآن بإضافة الخميرة الفورية والسكر وتقلب المكونات سوياً من جديد بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة الماء الفاتر تدريجياً للعجين ويتم عجنها يدوياً أو من خلال استخدام العجان، حتى أن نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ولا تلتصق بيدك أثناء العجن وتترك لمد ساعة حتى تتخمر.
- نقوم بتقطيع العجين لقطع دائرية وتوضع بطبق جانبي ونقوم بتسخين طاسه على النار ونبدأ بوضع رقائق العجين حتى تنضج.
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