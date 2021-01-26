الليمون والنشا تبييض وشد الوجه والجسم كامل في ثواني نتيجة رهيبة

الليمون والنشا تبييض وشد الوجه من أكثر الأقنعة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وبالأخص العرائس المقبلين على الزواج، هي خلطات تبيض الوجه والجسم، ويرغبون دائماً في الحصول على بشرة ناعمة وذات لون موحد حيث أنه أمر هام للغاية، ولذا أصبح بإمكانك الآن الاعتماد على الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة وتفتيحها، والتخلص من المناطق الداكنة بالجسم بطريق فعالة، بمكونات موجودة في مطبخك بكل سهولة. خلطات الليمون والنشا لتبييض وشد الوجه خلطات الليمون والنشا لتبييض وشد الوجه أهم طرق استخدام الليمون والنشا لتفتيح الوجه والمناطق الداكنة بالجسم بكل سهولة: خلطة مبيض النشا والليمون: نقوم بإحضار 3 ملاعق من النشا مع 3 ملاعق من الحليب البودرة، و3 ملاعق من عصير الليمون، و3 ملاعق من زيت الزيتون.

ونقوم بتقليب النشا مع الحليب البودرة في إناء صغير بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.

، نقوم بإضافة المكونات الجافة لليمون ومن ثم نضيف زيت الزيتون تدريجياً حتى أن نحصل على معجون ناعم.

و بتنظيف اليدين وتجفيفها قبل استخدام المزيج، نقوم بتطبيق المزيج على المنطقة المتضررة وتترك حوالي نصف ساعة حتى أن تجف تماماً.

ومن ثم نأخذ فوطة خشنة ونفرك بها الجسم ولكن برفق حتى لا تتأذى البشرة، ثم يغسل بالماء.

ونقوم بأخذ حمام دافئ بالطريقة المعتادة، نرطب البشرة بكريم مرطب وسوف تلاحظين الفرق بنفسك على الفور من أول استخدام، ونستمر على القيام بذلك بشكل يومي حتى نحصل على ما نريد. نصائح عند استخدام ماسكات البشرة يجب عليكي قبل وضع الخلطة غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

ينصح بوضع القليل من ماء الورد علي البشرة لاغلاق المسامات.

أستخدام الكريم المرطب للبشرة دائما خصوصا في فصل الشتاء حتي لا تصاب البشرة بالجفاف والتشقق.

أستخدام واقي الشمس والافضل الابتعاد عن الشمس لانها تسبب الاسمرار والحروق للبشرة. خلطة مبيض النشا والليمون:

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