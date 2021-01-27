خلطة الفازلين السحرية لتبييض وتفتيح الجسم كله ترطيب رهيب للبشرة في الشتاء

الفازلين من أكثر أنواع الكريمات استخداما بالنسبة للفتيات الذين يعانون من جفاف بشرة الجسم، حيث يوجد للفازلين فوائد كثيرة ومميزات أكثر للجسم والبشرة والشعر، فعليكي سيدتي استخدام الفازلين لتحصلي علي نعومة كاملة للجسم وترطيبه أيضا، وهذا بإستخدام الفازلين مع عدة خلطات ووصفات طبيعية دون الحاجة إلي إستخدام المنتجات الأخرى لأن هذه المنتجات تحتوي علي العديد من المواد الكيميائية الضارة والتي تؤثر علي بشرة الجسم بشكل سئ.خلطة الفازلين للجسم
ويوجد العديد من الفوائد المهمة لإستخدام الفازلين بالجسم، حيث يساعد علي التخلص من الجلد الميت الذي ينزعج منه كثير النساء، ويجب عليكي إستخدام الفازلين قبل النوم لكي تحصلي علي بشرة جسم ناعمة خالية من آثار الجلد الميت، وعليكي أيضا الابتعاد عن إستخدام الفازلين والتعرض لأشعة الشمس بعد وضع الفازلين مباشرة، لأن هذا يؤدي إلي تدهور البشرة وتدهور الشعر أيضا، وكانو يستخدمون الفازلين قديما لمعالجة الجروح والحروق التي توجد بالجسم، ونستخدمه في وقتنا هذا للعناية بالبشرة والجسم وأيضا الشعر فهو له تأثير سحري في نعومة بشرتك وترطيبها.خلطة الفازلين والنشا للجسم
يعتبر الفازلين مادة دهنية ومهمة في حياتنا لأن من أحد مكوناته الأساسية هو النفط، فقد يساعد النفط علي تكوين طبقة علي الجلد لحمايتها من الماء، ويتكون أيضا الفازلين من بعض الزيوت المعدنية وعدد من أنواع الشموع.
مكونات خلطة الفازلين مع النشا هي :-
- الفازلين.
- النشا.
طريقة التحضير:-
- نقوم بتحضير طبق ونضع فيه كمية من الفازلين، ثم نقوم بتشغيل الفرن لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك نقوم باطفاء الفرن، ثم نضع هذا الطبق الذي به فازلين في الفرن، ويتم تركه في الفرن لمدة لا تزيد عن عشر ثواني.
- بعد ذلك نقوم بالتقليب المستمر للفازلين، بن نضيف إليه كمية قليلة من النشا حوالي ملعقة صغيرة، ويتم خلطهم جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع هذا الخليط في إناء مغلق ويتم تركه في الثلاجة.
- وقبل أن يتم استخدام هذا الخليط لا بد من أن نقوم بتنظيف الجسم جيدا وتجفيفيه بفوطه، ثم نضع هذا الخليط علي الجسم ويفضل قبل النوم لمدة ربع ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم غسل الجسم جيدا بالماء البارد.
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