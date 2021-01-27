خلطة الفازلين السحرية لتبييض وتفتيح الجسم كله ترطيب رهيب للبشرة في الشتاء

الفازلين من أكثر أنواع الكريمات استخداما بالنسبة للفتيات الذين يعانون من جفاف بشرة الجسم، حيث يوجد للفازلين فوائد كثيرة ومميزات أكثر للجسم والبشرة والشعر، فعليكي سيدتي استخدام الفازلين لتحصلي علي نعومة كاملة للجسم وترطيبه أيضا، وهذا بإستخدام الفازلين مع عدة خلطات ووصفات طبيعية دون الحاجة إلي إستخدام المنتجات الأخرى لأن هذه المنتجات تحتوي علي العديد من المواد الكيميائية الضارة والتي تؤثر علي بشرة الجسم بشكل سئ.

خلطة الفازلين للجسم

ويوجد العديد من الفوائد المهمة لإستخدام الفازلين بالجسم، حيث يساعد علي التخلص من الجلد الميت الذي ينزعج منه كثير النساء، ويجب عليكي إستخدام الفازلين قبل النوم لكي تحصلي علي بشرة جسم ناعمة خالية من آثار الجلد الميت، وعليكي أيضا الابتعاد عن إستخدام الفازلين والتعرض لأشعة الشمس بعد وضع الفازلين مباشرة، لأن هذا يؤدي إلي تدهور البشرة وتدهور الشعر أيضا، وكانو يستخدمون الفازلين قديما لمعالجة الجروح والحروق التي توجد بالجسم، ونستخدمه في وقتنا هذا للعناية بالبشرة والجسم وأيضا الشعر فهو له تأثير سحري في نعومة بشرتك وترطيبها.

خلطة الفازلين والنشا للجسم

يعتبر الفازلين مادة دهنية ومهمة في حياتنا لأن من أحد مكوناته الأساسية هو النفط، فقد يساعد النفط علي تكوين طبقة علي الجلد لحمايتها من الماء، ويتكون أيضا الفازلين من بعض الزيوت المعدنية وعدد من أنواع الشموع.

مكونات خلطة الفازلين مع النشا هي :-

الفازلين.

النشا.

طريقة التحضير:-